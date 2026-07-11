Tifone a Taiwan, lockdown per la “spedizione” del Tgv

Stand-by per la tournée di Teatro Gioco Vita a Taiwan: in arrivo il super tifone Bavi sulla costa dell’Asia orientale. Con un diametro che raggiunge ben 1300 km circa, le stime prevedono che le raffiche si muoveranno da nord-est delle Filippine, toccando quasi marginalmente l’isola di Luzon, per risalire poi al largo delle coste orientali di Taiwan, concludendo il loro percorso nelle vicine isole giapponesi di Okinawa e Ryukyu.

«La stagione è fortemente sconsigliata per il turismo» spiega Jacopo Maj, codirettore artistico dello spettacolo «The little flower king», coproduzione con il balletto di Roma che avrebbe dovuto prendere vita tra sabato 11 e domenica 12 luglio presso il National Taichung Theatre. La compagnia era volata nell’isola lunedì 6 luglio.