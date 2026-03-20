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Unità cinofile, addestramento e territorio, stasera a "Nel mirino"

Li conosciamo come i “migliori amici dell'uomo”, fedeli e sempre pronti per esser coccolati, ma sanno anche essere una risorsa fondamentale per chi opera nel pronto intervento

Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Unità cinofile, addestramento e territorio, stasera a "Nel mirino"
1 MIN DI LETTURA
Li conosciamo come i “migliori amici dell'uomo”, fedeli e sempre pronti per esser coccolati, ma sanno anche essere una risorsa fondamentale per chi opera nel pronto intervento. I cani sono animali straordinari e il loro ruolo nelle Unità cinofile di realtà come Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa lo testimonia in pieno. Questa a sera a “Nel mirino” impareremo a conoscerle a fondo, capiremo come operano sul nostro territorio e qual è il processo di crescita e di addestramento degli amici a quattro zampe.
Il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna puntuale come ogni venerdì dalle 21 per affrontare l'argomento con diversi ospiti in studio: Alessandro Iasella, responsabile delle Unità cinofile della Guardia di Finanza di Piacenza, Alessandro Dentoni, coordinatore della Protezione Civile provinciale, Vittorio Gatti della Croce Rossa di Piacenza e responsabile dell'Unità cinofila, e Massimiliano Clini dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Insieme a loro scopriremo un intero mondo che prepara i cani nelle varie attività, dalla ricerca di sostanze stupefacenti al recupero di persone disperse. Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand sul sito www.liberta.it.     

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