Cosmetici nuovi, ma non solo, provati e approvati per voi

Sei prodotti che uso e che mi sento di consigliare in questa stagione per viso, corpo e capelli protetti e luminosi

Defy Damage KBOND 20 di Joico

Sollievo immediato ai capelli indeboliti: Defy Damage KBOND 20 di Joico

Per far ritrovare corpo e luminosità ai capelli stressati, che cadono o sono indeboliti dal tempo, e farlo in maniera continuativa, consiglio di provare Defy Damage KBOND 20 di Joico. È una maschera bond-building che va a rinforzare i capelli e ne contrasta la rottura di quelli già danneggiati, oltre a proteggerli durante lo styling a caldo. Il merito è della tecnologia SmartRelease®, un sistema di rilascio di liposomi ispirato alla cura della pelle che libera continuamente principi attivi per la salute dei capelli, riparandoli, rinforzandoli e proteggendoli dagli effetti accumulati dallo styling quotidiano. Dopo un solo utilizzo i capelli risultano più forti, visto che la maschera costruisce, rafforza e protegge i legami, dona idratazione, districa istantaneamente, equilibra il ph e preserva il colore. In effetti dopo l’uso del prodotto e senza utilizzarne altri pre styling, la chioma è molto più pettinabile e corposa. Una volta asciutti i capelli risultano luminosi, morbidi e come in piega per almeno due giorni.

Ceramidin Liquid di Dr. Jart+

SOS pelle disidratata: Ceramidin™ Liquid di Dr. Jart+

È una lozione particolarmente idratante e rimpolpante dalla formula liquida concentrata, non acquosa. Ammorbidisce la texture della pelle per ripristinare rapidamente l’idratazione mentre le sue micro particelle idratano e nutrono intensamente. Particolarmente indicata per la pelle secca, disidratata e ruvida perché lenisce grazie ai suoi ingredienti calmanti. Ideale per pelle che tira e ha bisogno di un booster di idratazione. Io la uso quotidianamente come primo step della beauty routine per donare subito comfort alla pelle stressata e sensibile. Rinforza anche la barriera di idratazione della pelle, contrastando efficacemente la perdita di idratazione durante il giorno. Con 5-Cera Complex, complesso di ceramidi brevettato, lisato di fermento di bifida, barbabietola rossa, acido ialuronico, burro di karité, estratto di alghe, adenosina, complesso di fichi e pantenolo.

Cloud Drop SPF50 di Darling

La protezione solare per il viso tutto l’anno: Cloud Drop SPF50 di Darling

La difesa quotidiana ha un nuovo alleato, un idratante ultra fluido con protezione solare SPF50, progettato non solo per schermare dai raggi UV, ma per sostenere attivamente la pelle. Unisce, infatti, filtri UV di ultima generazione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB, difesa dalla luce blu agli attivi skincare mirati per offrire idratazione profonda, supporto alla barriera cutanea e comfort immediato, senza appesantire la pelle. Arricchito con sette pesi molecolari di acido ialuronico, garantisce un’idratazione multilivello che contribuisce a rimpolpare e levigare visibilmente la pelle. L’ectoina aiuta a contrastare lo stress ossidativo, mentre i probiotici lavorano in sinergia per lenire la pelle, rafforzare la barriera cutanea e supportare l’equilibrio del microbioma. Infine, la niacinamide affina la grana della pelle, uniforma l’incarnato e contribuisce a migliorarne luminosità e tono nel tempo. La texture è lattiginosa, fluida e impalpabile. Si assorbe facilmente senza lasciare residui, ed è ideale come ultimo step della routine skincare o come base make-up.

Melt Off Cleansing Balm di lavera

Detergere il viso con dolcezza: Melt Off Cleansing Balm di lavera

Un detergente per il viso davvero gradevole ed efficace con l’1% di centella asiatica (CICA), un complesso di oli e acido ialuronico naturale. Rimuove molto efficacemente il make-up, così come la protezione solare indispensabile in questo periodo dell’anno. Deterge come un cleanser e, grazie alla sua texture burrosa, è delicato e nutriente come un balsamo. È un prodotto balm-to-milk che a contatto con l’acqua si trasforma in un leggero latte. Si risciacqua rapidamente senza lasciare residui o film sulla pelle che rimane molto morbida senza alcuna secchezza o sensazione di tensione. La centella asiatica, infatti, ha proprietà lenitive e rinforzanti mentre il complesso di oli che contiene nutre, ripristina i lipidi e protegge dalla disidratazione. L’acido ialuronico naturale dona poi un’idratazione intensa e prolungata. Il profumo è molto gradevole e invoglia l’utilizzo.

Slimming Pant Pro 5+5 di Dr- Dermaluci Lab

SOS Remise en forme: All-In-1 Slimming Pant Pro 5+5 di Dr. Dermaluci Lab

Pensato come un vero e proprio programma, questo trattamento combina due fasi complementari per lavorare su drenaggio, tono e texture cutanea. Si parte utilizzando i pantaloni snellenti, imbevuti di soluzione salina a base di sale del Mar Morto, per agire sull’eliminazione dei liquidi in eccesso e stimolare la microcircolazione. I minerali attivano un effetto osmotico naturale che dona immediatamente una sensazione di leggerezza e la pelle appare subito più compatta.

A completare il trattamento, si utilizza l’olio corpo rivitalizzante che mantiene la pelle idratata, elastica e tonica tra una sessione e l’altra, contribuendo a migliorare progressivamente l’aspetto della cellulite e a rendere la pelle più liscia e uniforme. Il sistema, che può apparire complesso, è in realtà pensato per essere pratico e sostenibile. I pantaloni, infatti, sono lavabili e riutilizzabili e il kit include la ricarica di soluzione salina, per prolungare il percorso nel tempo. Inoltre, si tratta di un trattamento mirato e veloce che concentra in un’unica applicazione da 45 minuti un’azione rimodellante intensiva. Nel pantalone pre-imbevuto il sale del Mar Morto, la caffeina, l’edera, l’ortica e le alghe marine, lavorano in sinergia per stimolare a fondo la microcircolazione, favorire anche il drenaggio linfatico e levigare le irregolarità cutanee. Il design avvolgente copre dalla zona dal busto fino ai polpacci garantendo massima penetrazione degli attivi senza gocciolamenti o complicazioni, che permette un effetto simile a quello ottenuto in istituto, ma a casa propria. L’applicazione successiva dell’olio da massaggio regala una piacevole sensazione di comfort e morbidezza che dura a lungo.

360° Body Glow SPF50+ di Hellocare

Pelle luminosa e protetta: 360° Body Glow SPF50+ di Heliocare

Un prodotto corpo molto interessante che abbina alta fotoprotezione a un finish glow naturale. La texture oleogel cremosa e colorata è arricchita con sei polveri di mica che donano alla pelle un delicato riflesso dorato, esaltandone la luminosità con un effetto elegante, naturale e che brilla sotto il sole. La formula protegge da UVA, UVB, luce visibile e infrarossi, mentre contribuisce a un’azione antiossidante e riparatrice. La texture è davvero leggera e non bisogna farsi ingannare dal colorito brunastro perché sulla pelle non ha l’effetto dell’autoabbronzante per colorare, ma si fonde con l’incarnato di qualunque tipologia per dare solo un effetto fresco e brillante. Il tubo è da 100 ml, ideale per esser portato in viaggio anche in aereo.