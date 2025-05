Da Piacenza 30 moto da collezione al Mondiale Superbike

Anche Piacenza è rappresentata alla tappa italiana del Mondiale Superbike, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio a Cremona Circuit. Ci sono, infatti, anche i colori rossoneri di Piacenza Expo e di "Due tempi bei tempi & Youngtimer" in uno stand allestito nell’area paddock del circuito, che per la prima volta ospita il più importante campionato per moto derivate dalla produzione di serie. "Due tempi bei tempi" è un club dedicato alle moto due tempi da strada, da corsa, da cross e da enduro degli anni Ottanta, Novanta e Duemila e da due anni collabora con la società fieristica piacentina per la realizzazione di Moto Expo Piacenza.

«Portiamo in esposizione sul circuito di Cremona una trentina di moto - ha detto il presidente di "Due tempi bei tempi", Franco Boscarato - che fanno parte delle collezioni dei nostri soci. Un’occasione importante non solo per mettere in mostra veri e propri gioielli e autentiche rarità del motorismo sportivo, ma anche per promuovere in un contesto di veri appassionati provenienti da tutto il mondo la nostra fiera di Piacenza, che il prossimo anno si svolgerà sabato 21 e domenica 22 febbraio».

In occasione della manifestazione dello scorso febbraio a Piacenza Expo si erano registrati più undicimila visitatori nell'arco di due giorni. A fare da richiamo erano stati gli oltre 400 modelli esposti come pure la partecipazione di piloti del Motomondiale come Loris Capirossi, Loris Reggiani e Garret Gerloff e di volti noti del giornalismo motoristico sportivo come Nico Cereghini, Max Temporali e Guido Meda.