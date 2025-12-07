Dal web al tavolo

Quando si pensa a chi crea contenuti per YouTube, in particolare a coloro che si rivolgono a un pubblico giovane, è naturale associarli al mondo dei videogiochi e della tecnologia più avanzata: esperti nell’uso di software di montaggio ricchi di effetti speciali e di programmi per realizzare divertenti cartoni animati in 2D.

Risulta quindi sorprendente scoprire che molte di queste star di un mondo in cui tutto è rapido, online e immediato scelgano di intraprendere avventure nel territorio più analogico, offline e riflessivo dei giochi da tavolo.

Una tendenza che può essere fatta risalire a un episodio diventato emblematico: quando il creatore del sito di fumetti online The Oatmeal unì le forze con due colleghi dell’intrattenimento digitale per ideare un semplice gioco di carte chiamato Exploding Kittens. Di quella storia, che abbiamo già raccontato in passato e che potete rileggere su liberta.it, colpì soprattutto il risultato finale: quasi nove milioni di dollari raccolti in prefinanziamento. Un successo tale da spingere molti altri creator della rete a seguirne l’esempio.

Cartoni Morti

Il primo fu explosm.net, altro sito di web-fumetti, che nel 2016 avviò una divisione dedicata alla pubblicazione di giochi da tavolo. Da allora ha lanciato diversi titoli, tra cui Joking Hazard e Master Dater, oltre a numerose espansioni. Si tratta di party game a base di carte, costruiti attorno a una forte interazione fra i partecipanti e a situazioni volutamente assurde.

Anche in Italia non sono mancati esempi di fumetti online trasformati in giochi. È il caso di Jenus, la serie creata da Don Alemanno, satira religiosa che racconta di un Gesù smemorato durante la sua seconda venuta sulla Terra. Dal fumetto è nato un gioco di carte per un massimo di cinque partecipanti, chiamati a impersonare i protagonisti della storia nel tentativo di assurgere alla santità... o dominare il mondo. L’autore è stato coinvolto direttamente nello sviluppo, affiancato da una figura nota nel mondo web: il cantautore e game designer Immanuel Casto.

Accanto ai fumettisti, anche gli autori di cartoni animati 2D dal tono demenziale sembrano particolarmente attratti dalla creazione di giochi. Tra i più noti c’è TomSka, youtuber britannico celebre per serie web come Eddsworld, Crash Zoom e Asdfmovie. Proprio a quest’ultima è ispirato il party game Muffin Time, in cui i giocatori si sfidano a colpi di carte, trappole e contromosse, il tutto condito da illustrazioni surreali e umo-rismo nonsense.

Un’impostazione simile caratterizza anche Hoard the Hams, titolo ideato da Bryson Ju-lian Rasmussen, autore del canale Haminations, che conta oltre otto milioni di iscritti. Anche in questo caso, meccaniche semplici e uno stile grafico riconoscibile contribuiscono a rendere il gioco immediato e coerente con il linguaggio visivo del canale.

Cotto and Frullato - The Game

Prima ancora che negli Stati Uniti e nel Regno Unito si affermasse la tendenza a trasformare serie animate web in giochi da tavolo, un autore italiano aveva già aperto la strada. Andrea Lorenzon, del popolare canale Cartoni Morti, pubblicò nel 2019 Cartoni Morti: De Card Gheim, un party game in cui i partecipanti usano le carte per costruire insieme una storia collettiva sempre più assurda.

Restando in ambito italiano, un esempio significativo arriva da un marchio storico del settore: Clementoni, che ha lanciato il gioco Marco Montemagno presenta: St@rt. Si tratta di un board game ideato da un team di game designer italiani, incentrato sull’avviamento di una start-up di successo attraverso tre fasi distinte. Nella prima, i giocatori acquisiscono competenze (le cosiddette skill) interpretando le circostanze proposte dalle carte Situazione. Nella seconda impiegano quei gettoni per assumere professionisti. Nella terza sfruttano la forza lavoro così assemblata per completare le Carte Obiettivo. Giocabile in modalità cooperativa, solitaria o competitiva, St@rt unisce divertimento e scoperta, offrendo spunti concreti sulle nuove professioni digitali di cui parla spesso Marco Montemagno. Proprio per questo, il gioco si distingue come un prodotto valido e coerente, non una semplice operazione commerciale costruita solo sulla popolarità del personaggio.

Nel 2022 anche Quei Due Sul Server, il canale YouTube di Nicola “Redez” Palmieri e Mario “Synergo” Palladino dedicato a videogiochi e tecnologia, ha firmato il suo primo board game: Incipit. Affiancati da un team di game designer, i due creator hanno dato vita a un party game narrativo basato sulla creatività condivisa: i partecipanti costruiscono una storia partendo da una frase iniziale, che viene poi arricchita dai contributi successivi seguendo gli spunti forniti da dadi illustrati. A rendere il gioco ancora più accessibile contribuisce un’app dedicata, che mette a disposizione migliaia di incipit scritti dalla community.

St@rt di Clementoni

Cotto & Frullato – The Game è invece ispirato all’omonima webserie ideata da Maurizio Merluzzo, personaggio molto amato dal web italiano e attivo come doppiatore, creator e perfino wrestler. Al centro dell’esperienza ci sono squadre di improbabili star dei film action anni ‘80, pronte a sfidarsi in un torneo fuori di testa. La partita si articola in due fasi: nella prima, detta “della frullanza”, un giocatore propone un piatto abbinando degli ingredienti, tra cui se ne nasconde uno fasullo che gli altri devono individuare; nella seconda, le carte nutrizione ottenute consentono di potenziare i propri eroi e affrontare sfide di forza, resistenza, carisma e “figaggine”. Alla fine, chi totalizza più punti viene incoronato divo assoluto della frullanza.

A chiudere questa panoramica c’è Evolversi Male, il gioco che vede protagonista uno dei divulgatori scientifici più popolari e originali del web italiano: Barbascura X, capace di mescolare scienza, comicità surreale e intrattenimento. In Evolversi Male i partecipanti impersonano diverse specie animali impegnate in una corsa evolutiva tanto colorata quanto assurda. Ogni creatura parte con un mazzo base, che può essere potenziato acquistando nuove evoluzioni da un mercato comune. Queste aggiunte permettono di aumentare la propria furia, avanzare lungo il tracciato evoluzione o ostacolare gli avversari. Creato da Alessandro Cuneo e illustrato da Enrico Macchiavello, il gioco riesce a restituire perfettamente l’atmosfera irriverente tipica del mondo di Barbascura X, con quella vena caotica che i suoi fan riconoscono al primo colpo.

Da questa rapida panoramica abbiamo escluso i Monopoly personalizzati con i volti di Me Contro Te e Lyon, così come i titoli più legati a un brand collettivo piuttosto che a un singolo creator, come Lercio – Pessime Notizie. Non abbiamo incluso nemmeno le numerose operazioni commerciali con protagonisti alcuni tra gli YouTuber stranieri più famosi: esempi troppo numerosi per essere trattati nello spazio a disposizione.

In conclusione, è chiaro che molte di queste operazioni sembrano pensate soprattutto per monetizzare la popolarità delle star del web, sfruttando la loro vasta base di follower, e che in diversi casi i creator si siano limitati a prestare la propria immagine. Tuttavia, se questo fenomeno contribuisce ad avvicinare le nuove generazioni al piacere dell’intrattenimento analogico e dell’interazione dal vivo, non possiamo che accoglierlo con favore. Anzi, speriamo che iniziative simili si moltiplichino.