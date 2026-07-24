Dormire male d'estate?

Le notti afose non compromettono solo il riposo. Possono influenzare fame, recupero muscolare, energia e performance fisica, soprattutto dopo i 40 anni.

L’estate è spesso associata a giornate più lunghe, vacanze e maggiore tempo all’aria aperta. Eppure, per molte persone coincide anche con una diminuzione della qualità del sonno. Le notti afose, i risvegli frequenti e la difficoltà ad addormentarsi sono disturbi comuni che tendono ad accentuarsi con l’aumentare delle temperature.

Quello che spesso si sottovaluta è che dormire male non significa soltanto sentirsi più stanchi il giorno successivo. Il sonno influenza profondamente il metabolismo, la regolazione dell’appetito, il recupero muscolare e persino la motivazione ad allenarsi.

Perché il caldo peggiora il sonno

Per addormentarsi, il nostro organismo deve ridurre leggermente la temperatura corporea interna. È uno dei segnali biologici che favoriscono l’inizio del sonno.

Quando la temperatura ambientale rimane elevata, questo processo diventa più difficile. Il corpo fatica a dissipare il calore, aumentano i micro-risvegli e diminuisce il tempo trascorso nelle fasi più profonde e ristoratrici del sonno.

Il risultato? Anche dopo sette o otto ore trascorse a letto ci si può svegliare con la sensazione di non aver recuperato davvero.

Cosa succede al metabolismo quando dormiamo poco

Negli ultimi anni numerose ricerche hanno evidenziato come la qualità del sonno influenzi direttamente gli ormoni che regolano fame e sazietà.

In particolare, la privazione di sonno tende a:

aumentare la produzione di grelina, l’ormone che stimola l’appetito;

ridurre i livelli di leptina, l’ormone che segnala sazietà;

favorire una maggiore ricerca di cibi ricchi di zuccheri e grassi.

Non è un caso che dopo una notte agitata si avverta più facilmente il desiderio di dolci, snack o alimenti altamente gratificanti.

Il sonno influenza anche l’allenamento

Molte persone pensano che i risultati dell’attività fisica dipendano esclusivamente dall’allenamento. In realtà una parte fondamentale dei processi di adattamento avviene durante il recupero.

Dormire poco o male può:

aumentare la percezione della fatica;

ridurre forza e resistenza;

rallentare il recupero muscolare;

diminuire la motivazione ad allenarsi.

In pratica, anche il miglior programma di allenamento può perdere efficacia se il sonno non è adeguato.

Dopo i 40 anni il recupero diventa ancora più importante

Con l’avanzare dell’età, il corpo tende a recuperare più lentamente rispetto a quando si è giovani.

Per questo motivo sonno, alimentazione e attività fisica diventano sempre più interdipendenti. Una buona qualità del riposo aiuta a preservare la massa muscolare, sostenere il metabolismo e mantenere livelli di energia adeguati per affrontare le attività quotidiane.

Perimenopausa e menopausa: quando il caldo amplifica il problema

Per molte donne il sonno diventa più fragile già durante la perimenopausa.

Le variazioni ormonali possono favorire:

vampate di calore;

sudorazioni notturne;

risvegli frequenti;

difficoltà a riaddormentarsi.

Durante l’estate questi sintomi possono risultare ancora più intensi, creando un circolo vizioso tra caldo, insonnia e stanchezza.

Quante ore bisogna dormire?

Sebbene le esigenze individuali possano variare, la maggior parte degli adulti necessita di circa 7-9 ore di sonno per notte.

Più che inseguire un numero preciso, è importante valutare la qualità del riposo. Se ci si sveglia regolarmente stanchi, irritabili o con difficoltà di concentrazione, potrebbe essere utile prestare maggiore attenzione alle proprie abitudini serali.

Come dormire meglio quando fa caldo

Alcune strategie semplici possono migliorare significativamente il riposo:

✓ mantenere la camera da letto fresca e ben ventilata;

✓ utilizzare tessuti leggeri e traspiranti;

✓ evitare pasti abbondanti nelle ore serali;

✓ limitare alcol e caffeina prima di dormire;

✓ preferire allenamenti intensi al mattino o nel tardo pomeriggio;

✓ fare una doccia tiepida prima di coricarsi;

✓ mantenere orari di sonno il più possibile regolari.

Magnesio, melatonina e integratori: possono davvero aiutare?

Quando le notti diventano particolarmente difficili, molte persone si chiedono se un integratore possa migliorare il sonno. La risposta dipende dalla causa del problema e dalle aspettative con cui lo si utilizza.

Il magnesio

Il magnesio è uno dei minerali più coinvolti nei processi di rilassamento neuromuscolare e nella regolazione del sistema nervoso.

Durante l’estate può assumere un ruolo ancora più importante, perché sudorazione intensa, attività fisica e temperature elevate possono aumentare le perdite di minerali.



Una carenza di magnesio può manifestarsi con:

irritabilità;. tensione muscolare;. stanchezza;. sensazione di sonno poco ristoratore.

Non si tratta di un sonnifero, ma in alcune persone può favorire un miglior rilassamento serale e contribuire indirettamente alla qualità del riposo.

La melatonina

La melatonina è un ormone naturalmente prodotto dall’organismo che contribuisce a regolare il ritmo sonno-veglia.

Gli integratori a base di melatonina possono essere utili soprattutto quando esiste un’alterazione del ritmo circadiano, ad esempio dopo viaggi intercontinentali o in presenza di orari particolarmente irregolari.

Nel caso delle notti estive disturbate esclusivamente dal caldo, però, il beneficio può essere più limitato se non si interviene anche sulle condizioni ambientali.

Le formulazioni combinate

Molti prodotti associano melatonina, magnesio ed estratti vegetali come passiflora, valeriana, escolzia o melissa.

Queste formulazioni possono aiutare a creare una routine serale più rilassante, ma non sostituiscono le buone abitudini di sonno né risolvono le cause alla base dell’insonnia.

Quando rivolgersi a uno specialista

Se le difficoltà persistono per settimane, se il sonno è regolarmente frammentato o se la stanchezza compromette le attività quotidiane, è opportuno confrontarsi con il proprio medico.

In particolare, durante la perimenopausa e la menopausa, insonnia, vampate e risvegli notturni possono richiedere una valutazione più approfondita.

Non esiste benessere senza recupero

Quando si parla di salute e forma fisica, l’attenzione si concentra spesso su allenamento e alimentazione. Eppure il recupero rappresenta il terzo pilastro del benessere.

Dormire bene significa offrire al corpo il tempo necessario per rigenerarsi, sostenere il metabolismo, preservare la massa muscolare e affrontare la giornata con più energia. Perché in estate, come nel resto dell’anno, il vero segreto non è fare sempre di più, ma recuperare meglio.

BOX ESPERTO

Le abitudini che aiutano davvero a dormire meglio

✓ Esporsi alla luce naturale durante il giorno

✓ Ridurre l’uso di smartphone e tablet nell’ora precedente al sonno

✓ Mantenere orari regolari per andare a letto e svegliarsi

✓ Evitare allenamenti molto intensi nelle due ore prima di coricarsi

✓ Mantenere la camera fresca, buia e silenziosa

Spesso sono proprio queste strategie, più che il singolo integratore, a fare la differenza nel lungo periodo.

BOX PRATICO

5 segnali che il caldo sta influenzando il tuo sonno

✓ Ti svegli già stanca al mattino

✓ Hai più fame del solito durante il giorno

✓ Cerchi spesso dolci e snack zuccherati

✓ Recuperi più lentamente dopo l’attività fisica

✓ Ti addormenti facilmente ma ti svegli più volte durante la notte

Se riconosci più di uno di questi segnali, potrebbe essere il momento di dedicare maggiore attenzione alla qualità del tuo sonno.