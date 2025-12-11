Ecco come abbinare i capi invernali

Le passerelle hanno parlato e la moda di quest’inverno è pronta a conquistare le strade. Le tendenze viste durante le fashion week si trasformano in capi desiderati, reinterpretati in chiave quotidiana. Non si tratta solo di seguire i trend, ma di capire quali pezzi diventeranno veri protagonisti del guardaroba. La parola d’ordine è versatilità: pezzi iconici reinterpretati in chiave quotidiana, pensati per affrontare il freddo senza rinunciare allo stile. Il primo grande ritorno è il cappotto oversize. Ampio, avvolgente, quasi una coperta di stile, è il capo che unisce comfort e eleganza. Lo abbiamo visto in tonalità neutre come beige e grigio, ma anche in colori decisi come rosso ciliegia e blu elettrico. È perfetto per stratificare e per creare silhouette morbide, ideali nelle giornate più fredde. Accanto al cappotto, il blazer strutturato si conferma un pilastro. Non è più solo un capo da ufficio: abbinato a jeans o pantaloni larghi, diventa un elemento chiave per look casual chic. Le spalle marcate e i tagli sartoriali richiamano gli anni ’80, ma con un tocco moderno che lo rende versatile e sofisticato. Un altro protagonista è il maglione chunky, il classico pullover a maglia grossa che dona calore e carattere. Quest’anno si porta in colori pastello o in tonalità naturali, abbinato a gonne midi o pantaloni ampi. È il capo che trasmette comfort senza rinunciare allo stile, perfetto per chi ama la moda cozy. Non possiamo dimenticare la gonna midi, femminile e raffinata, che si adatta a qualsiasi occasione. È il pezzo che trasforma un outfit semplice in qualcosa di ricercato. Infine, gli stivali alti tornano in scena con forza. Pelle lucida, tacco deciso o flat, sono il dettaglio che completa ogni look invernale. Li abbiamo visti in passerella abbinati a maxi cappotti e gonne fluide, ma funzionano anche con jeans skinny per un tocco più urbano. Dal catwalk alla strada, l’inverno si veste di eleganza pratica, fatta di volumi generosi, texture calde e dettagli che parlano di personalità.

Un abbinamento sofisticato



La domanda è…come abbinare questi capi? Per un look elegante, indossa il cappotto oversize sopra un completo sartoriale con stivali alti, per un outfit più casual, invece, abbinalo a jeans dritti e sneakers minimal. Il blazer strutturato si presta a infinite combinazioni: con pantaloni larghi e mocassini per un tocco sofisticato, oppure con una gonna midi e stivali per un mix femminile e deciso. Il maglione chunky è perfetto per creare contrasti: indossalo con una gonna plissé e stivali al ginocchio, oppure sopra un abito leggero per un effetto layering di tendenza. Infine, la gonna midi si sposa bene con cappotti lunghi e stivaletti, ma funziona anche con un maglione oversize per un outfit cozy chic.