Ecco i regali per trascorrere il Natale in bellezza

Consigli per tutte le tasche

Francesca Pelucchi
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Mancano dieci giorni, c’è ancora tempo per scegliere il regalo perfetto e, perché no, sceglierne uno beauty. Abbiamo scelto alcuni prodotti adatti a tutti e a tutti i budget.
PRESENTINI SOTTO I 50 EURO

A me gli occhi
In viaggio
Il té delle cinque
A me gli occhi
In viaggio
Il té delle cinque
REGALI FRA I 50 E I 100 EURO
 
Made in Korea
A tutto volume
Sempre più in alto
Profumato relax
Made in Korea
A tutto volume
Sempre più in alto
Profumato relax
PENSIERI IMPORTANTI SOPRA I 100 EURO
A te e famiglia
Come nel bosco
Per look impeccabili
A te e famiglia
Come nel bosco
Per look impeccabili

