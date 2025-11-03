Festival della Nebbia, premiato dal pubblico il primo weekend di incontri

È stato molto seguito il primo weekend del Festival della Nebbia, evento letterario, teatrale, cinematografico e musicale che ci accompagnerà fino al 22 novembre: promosso dal Comune di Piacenza e gestito da una rete composta dalla cooperativa sociale Officine Gutenberg, Arci Cinemaniaci, Associazioni culturali Crisalidi e Il Papero, e dalle librerie Fahrenheit 451 e Bookbank, il Festival ha aperto il 1 novembre in Piazza Cavalli con un entusiasta omaggio allo scrittore bolognese Stefano Benni, importante figlio della pianura padana scomparso pochi mesi fa.

A seguire, a Palazzo Farnese è stato il momento degli incontri con gli autori che si sono avvicendati per dialogare con il pubblico: nel salone Pierluigi sono passati Paolo Colombo, Serena Cappellozza, Fulvio Luna Romero, Salvo Pietro Caliceti e i piacentini Edgardo Fiorillo e Stefano De Bellis in dialogo con un’altra coppia di autori Marco Aluzzi e Fabio Marani.

Il Festival della Nebbia continua il 4 novembre alle 20 al circolo Arci Rathaus con l’evento “Video Rental Night” a cura di Jennifer Malvezzi in collaborazione con Cinemaniaci, per proseguire giovedì 6 novembre alle 17 ai Musei Civici di Palazzo Farnese con la conferenza “L’estetica dell’orrore. Storie e iconografie mostruose” del Direttore dei Musei Antonio Iommelli (su prenotazione telefonando al 0523 492658, scrivendo a [email protected] oppure presso la biglietteria). Musica e teatro saranno gli eventi del fine settimana: venerdì 7 novembre alle 18 alla Limonaia di Palazzo Ghizzoni sarà il momento di “Pianura – Voci nella nebbia”, reading musicale a cura di Mara Munerati e Giovanni Bertelli mentre il pomeriggio di sabato 8 novembre sarà dedicato ai bambini con “Horror Puppets Show”, teatro da strada di El Bechin, a cura dell'Associazione Crisalidi in un doppio appuntamento, alle 15.30 ai Giardini Margherita e alle 17.30 in Piazza Duomo. Gli adulti ritornano in pista sabato sera alle 20.30 al circolo Arci Belleri con la presentazione di “In Inghilterra con gli Oasis”, parole e musica con Giulio Carlo Pantalei, e il Dj Set “This is England” con Mary Perotti e Ricky Beat.

Il programma completo è disponibile qui:https://www.officinegutenberg.it/ecco-il-festival-della-nebbia-2/