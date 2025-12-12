Fondi Pnrr e calo demografico, il vicepresidente regionale Colla ospite a "Nel Mirino"

Vincenzo Colla sarà ospite di “Nel Mirino”: il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna questa sera, venerdì 12, su Telelibertà alle ore 21 con il vicepresidente della Regione Emilia Romagna che affronterà temi di attualità in vista dell'ormai imminente 2026, in particolare la fine dei fondi del PNRR e il calo demografico.

Nella prima parte di trasmissione Colla ne parlerà con la giornalista di Libertà Patrizia Soffientini, il presidente del Consorzio Alimentare Emanuele Pisaroni ed Enrica Gambazza, direttore del CNA: si faranno dunque previsioni sul futuro discutendo l'export, il settore manifatturiero, la green economy, l'Università e la formazione.

Un contributo con intervista video lo fornirà anche Giuseppe Manfredi, avvocato, professore ordinario di diritto amministrativo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e componente del Comitato Direttivo dell'Executive Master in management e innovazione delle pubbliche amministrazioni. Nella seconda parte del programma, Colla, Gambazza e Soffientini si confronteranno con Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna al suo terzo mandato, per un focus sul ruolo delle cooperative, welfare ed emergenza case. Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand sul sito www.liberta.it.

