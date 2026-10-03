Giulia, l'Indiana Jones del vintage che insegna a riconoscere i falsi

Scova gioielli antichi per professione, ma non si insinua in templi fatiscenti né sostituisce il bottino con sacchi pesanti per evitare di innescare trappole letali. Tuttavia, ciò che accomuna Giulia Scotti con l'avventuroso Indiana Jones, è la passione per l'antico e le storie che gli oggetti spesso nascondono. «Sono una vintage content creator e questo lavoro affonda le sue radici a partire dalla mia infanzia», spiega Giulia davanti alle telecamere di Telelibertà per raccontare nel format "Storie di Voi" un lavoro diverso, altamente creativo e che richiede un occhio attento a dettagli, materiali e tendenze.

La giovane influencer di Castell'Arquato ha saputo unire infatti l'amore per l'antiquariato di suo padre e la passione per la moda della madre. «Fin da piccola papà mi portava a scovare pezzi unici nei diversi mercatini, mentre mia mamma mi ha insegnato a riconoscere i tessuti e la qualità dei prodotti - prosegue - è così che è nato questo progetto: unendo gli hobby dei miei genitori per creare su misura un lavoro tutto mio». Un progetto che ha preso forma a marzo 2024 sotto il nome di "Vintage by GS", e che racconta un tempo in cui la moda era pensata per restare; dove i capi o gli accessori riescono, ancora oggi, a trasmettere l’identità creativa di chi li ha ideati.