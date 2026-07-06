Glass mania, il trend coreano che punta sulla luminosità estrema

Quando un look punta tutto sulla luminosità, si parla di “effetto glass”. Non si tratta semplicemente di una pelle glow, ma di un incarnato che riflette la luce in modo uniforme e naturale, con un finish fresco, levigato e dall’effetto quasi specchiato. Vale lo stesso per i capelli con una chioma estremamente liscia, setosa e così lucida da riflettere la luce come uno specchio.

Glass Skin

Una pelle di vetro prevede una superficie estremamente levigata senza pori dilatati, desquamazioni o irregolarità al tatto, talmente rimpolpata e idratata da sembrare quasi bagnata. L’incarnato dev’esser molto uniforme, privo di rossori o discromie. Per ottenere questo effetto, mutuato dalla k-beauty coreana, è necessario utilizzare diversi prodotti con la tecnica del layering, la stratificazione. Si parte dalla detersione, meglio se in due fasi, prima con olio detergente poi con un detergente a base di acqua, per poi procedere con l’esfoliazione delle cellule morte per levigare la grana, ottenuta con acidi esfolianti come AHA e BHA. L’idratazione multilivello è poi fondamentale con l’applicazione di tonici, essenze, sieri e creme. Ultimo step per prevenire macchie e mantenere la pelle sana è quello della protezione solare.

Capelli a specchio

I capelli effetto glass, invece, seguono una tendenza di styling che vuole una chioma estremamente luminosa, lucida da riflettere la luce amplificando al massimo la luce. L’effetto si ottiene con una profonda idratazione per chiudere le cuticole del capello, unita all’utilizzo di piastre leviganti e prodotti illuminanti. I capelli crespi sono banditi e per ottenerli e mantenerli, è necessario seguire una serie di passaggi specifici che partono dall’idratazione profonda con shampoo e maschere ultra nutrienti e trattamenti lucidanti che sigillino le cuticole e donino un’intensa luminosità. Anche la piega e l’asciugatura hanno un ruolo nel risultato finale. I capelli vanno spazzolati durante l’uso dell’asciugacapelli e si possono ulteriormente rifinire con una piastra. Per completare la routine si possono applicare poi prodotti leggeri come spray e sieri anti-crespo per riflettere al massimo la luce e proteggere i capelli.

Illuminante Liquido Cristallo Di Luce, ClioMakeUp

Illuminante liquido vegano ideale per dare luminosità all’incarnato per un finish metal-glow e un effetto blurring. La sua texture fluida e impalpabile, dalle sfumature metalliche, riflette la luce sul viso, scolpendone i tratti. L’elevata percentuale di acqua contenuta al suo interno rende la texture ultraleggera, dal tocco setoso e non unta. Le perle impreziosiscono la formula avvolgendo l’incarnato.

Essenza Illuminante Antimacchia, Dermolab

Trattamento liquido leggero e concentrato, di colore lilla, che prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi. Funge da ponte tra lo step di pulizia e quello di idratazione, aiutando gli ingredienti attivi dei prodotti successivi a penetrare più in profondità ed essere più efficaci. Con acido tranexamico che riduce e previene l’iperpigmentazione, aiuta a schiarire le macchie scure e render il colorito più omogeneo. Promuove, inoltre, un’esfoliazione delicata della grana cutanea.

Water Bank Aqua Facial Serum, Laneige

ispirato alla glass skin coreana, dona una pelle liscia, uniforme e luminosa. La formula con acid complex al 7,7% (PHA, AHA, BHA) rimpolpa e rafforza la barriera cutanea. La texture è leggera e lascia la pelle immediatamente più radiosa, morbida e ritexturizzata.

Ageactiv Glass Skin Mask, Matt

Maschera viso formulata con collagene e ceramide, per regalare alla pelle un boost di idratazione e un aspetto luminoso e levigato. Favorisce l’assorbimento progressivo degli attivi, assicurando un rilascio ottimale e prolungato nel tempo. Il risultato è una pelle che appare subito più nutrita, elastica e compatta. La maschera diventa trasparente quando i principi attivi sono stati completamente assorbiti per un effetto ultra idratante e nutriente.

White In Milk Toner, G9SKIN

Tonico dalle proprietà nutrienti e lenitive che regala immediata luminosità. La formula con niacinamide combina ingredienti idratanti e rigeneranti come estratto di proteina del latte, acido ialuronico, olio di mandorla dolce, olio di semi di macadamia e ceramidi, per una pelle morbida, equilibrata e protetta. A completare il tutto, la presenza di adenosina che conferisce un effetto anti-età. Disponibile da Miin Cosmetics.

Multi Correxion Revive + Glow Siero Viso Illuminante, RoC Skincare

Siero uniformante che dona luminosità all’incarnato e tonifica la pelle in un solo gesto. Concentrato in vitamina C, è arricchito con prugna di kakadu, cinquanta volte più ricca di vitamina C rispetto all’arancia, e con peptidi per un’azione illuminante potenziata. Migliora l’aspetto e la tonicità della pelle, riduce le rughe sia sottili che profonde.

Gloss Infusion Lucidande Istantaneo, Alama Professional

Trattamento levigante e illuminante istantaneo che in soli sette secondi aiuta a idratare e sigillare la fibra capillare, donando ai capelli un’immediata sensazione di morbidezza e setosità per un risultato più liscio, disciplinato e luminoso. La texture leggera non appesantisce. Con olio di tsubaki, estratto di camelia giapponese, dalle proprietà antiossidanti, idratanti e lucidanti. Caratterizzato da un alto contenuto di vitamine e polifenoli, aiuta a idratare e nutrire i capelli senza appesantirli, rendendoli setosi e lucenti. Inoltre, li protegge dall’umidità, prevenendo l’effetto crespo e mantenendo un aspetto sano e disciplinato.

Anti-Split Ends Shine Repairing Drops, Revlon Professional

Siero-olio riparatore a doppia azione, vegano e ideale per capelli danneggiati, è formulato con Omega-9 e oli rigeneranti. Offre protezione dal calore e sigilla le doppie punte, donando un effetto glass hair. Previene fino al 100% delle doppie punte, danni e rotture. Controllo dell’effetto crespo fino a 72 ore. Glossy Moisture Cream, Milk Touch

Glossy Moisture Cream, Milk Touch

Con squalano e niacinamide aiuta a idratare in profondità la pelle secca, stabilizzare la barriera cutanea e regalare un effetto glow naturale. L’adenosina, inoltre, promuove l’aumento dell’elasticità, mentre l’estratto di semi di baobab dona brillantezza. Disponibile da Miin Cosmetics.