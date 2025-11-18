Gli italiani amano sempre più i videogiochi horror, che sono in continuo aumento

C’è stato un tempo in cui gli italiani erano maestri del cinema horror. Mario Bava, Lucio Fulci, Dario Argento, Pupi Avati, Lamberto Bava e tanti altri registi hanno terrorizzato il mondo con le loro pellicole, ispirando un gran numero di altri creativi. Oggi la produzione horror cinematografica è purtroppo assai più ridotta, qui da noi, ma gli sviluppatori italiani producono in continuazione videogiochi spaventosi. Non lo fanno solo i team più strutturati, che hanno prodotto giochi come A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games, 2024) o Bye Sweet Carole (Little Sewing Machine, 2025). Anche singoli sviluppatori e piccoli team amano cimentarsi in questi progetti. Vediamo insieme qualche esempio recente.

Apriamo le (macabre) danze con Ramona, l’ultimo videogioco di Daniele Doesn’t Matter, pubblicato il 31 ottobre su Steam. Come probabilmente molti già sanno, Daniele è un content creator molto famoso, attivo sui social da oltre un decennio. Negli ultimi anni si è anche dedicato allo sviluppo di videogiochi horror, pubblicando Lost Alone (2021), The Telephone (2023), la serie Scary Shadow Spot e altri titoli ancora. In Ramona giochiamo nei panni di Samuel, giornalista che giunge nell’appartamento di una ex babysitter, Ramona, che era stata coinvolta in un caso di cronaca nera. Samuel vorrebbe intervistare la donna, ma lei sembra essere scomparsa. In compenso, iniziano a verificarsi strani eventi soprannaturali. Chi ha giocato a qualche altro gioco di Daniele troverà in Ramona un clima familiare, con alcune novità come l’utilizzo di una macchina fotografica per svelare alcuni misteri della casa.

Lost Alone

Sempre in questi ultimi giorni, è stata pubblicata la versione Steam di Chakana, un videogioco precedentemente uscito su Itch.io (un sito che raccoglie un gran numero di piccoli videogiochi indipendenti). Chakana è un curioso ibrido tra un simulatore di pulizie, un sistema di dialoghi a scelte multiple e un Tamagotchi (quegli animaletti elettronici portatili che vanno periodicamente accuditi e che sono stati di moda anche da noi in Italia, qualche anno fa). Per una ragione misteriosa, siamo chiamati a ripulire le scene di efferati omicidi, nascondendo tutte le prove del delitto e mentendo spudoratamente agli interrogatori che ci vengono fatti. A rendere ancor più misterioso il tutto c’è il misterioso animaletto, simile a un Tamagotchi, che è legato a questa catena di delitti. Dovremo indagare per scoprire la verità.

The Telephone

Chiudiamo con Moulder di Synthetic Throne, che non è ancora stato pubblicato e al momento non ha neanche una data d’uscita, ma è possibile scaricare la demo gratuita da Steam (su computer) per provare il gioco. Alcuni hanno definito Moulder come un ibrido tra Monster Hunter e Pikmin, ma in chiave horror. Per chi non conoscesse i nomi di queste due saghe, Monster Hunter è famoso per i combattimenti contro una serie di mostri enormi, che vanno affrontati con approcci sempre diversi. In Pikmin invece si controlla un piccolo esercito di creaturine (i Pikmin, per l’appunto) che seguono il protagonista. In Moulder abbiamo una combattente seguita da un gruppo di larve fameliche, con cui affronta orrori di varia natura. Grazie alla demo, il gioco ha attirato fin da subito l’attenzione di diversi youtuber internazionali e sembra ben avviato, per cui auguriamo il meglio al suo sviluppatore e attendiamo il gioco completo.

TANTISSIMI VIDEOGAME SUL FOLKLORE ITALIANO GRAZIE A ITALOCURSO

Il 12 ottobre si è conclusa la Italocurso Game Jam, grazie alla quale sono stati realizzati trentatré videogiochi horror legati al folklore italiano. Se non avete mai sentito parlare di game jam, sono degli eventi in cui bisogna realizzare un piccolo videogioco entro un tempo prestabilito, seguendo un tema che viene assegnato dagli organizzatori. Tradizionalmente non ci sono vincitori, perché il premio è la partecipazione stessa, ma sempre più game jam danno quelle che sono delle “menzioni speciali” ai progetti più interessanti e in qualche caso ci sono anche premi in denaro. Alcune di queste game jam avvengono in presenza e durano generalmente due o tre giorni. Altre, quelle online, possono andare avanti anche per qualche mese, non essendo richiesto un impegno continuativo.

Italocurso



Nel caso di Italocurso eravamo davanti a quest’ultimo caso: una game jam online avviata il 23 giugno. Per partecipare, bisognava creare un videogioco che rispettasse due requisiti tematici. Per prima cosa, bisognava creare un videogioco horror. In secondo luogo, doveva essere legato al folklore italiano: «Storie raccontate dai nonni per spaventare i bambini, creature leggendarie che abitano nelle nostre campagne / foreste / città, fantasmi e spettri di castelli e cimiteri, streghe e paganesimo, miti locali eccetera», come indicato sulla pagina della jam. Oltre a questo, gli organizzatori chiedevano di realizzare videogiochi brevi (massimo una trentina di minuti per concludere una partita) e che fossero anche in lingua italiana, compresi dialetti locali quando rilevanti per il contesto scelto. Italocurso è stata organizzata da alcuni streamer italiani, che hanno giocato i diversi videogiochi in live sui loro canali.

I progetti interessanti non sono mancati. Potete scaricarli dal sito Itch.io, solitamente utilizzato per game jam di questo genere. Sono videogiochi gratuiti e non rubano troppo tempo, per cui se qualcuno vi incuriosisce andate a giocarci e lasciate anche un commento: farete sicuramente felici gli sviluppatori.

C’è per esempio Il mistero di Felina, una breve avventura grafica. Qui giochiamo nei panni della travel blogger Lara Lorenzi, che riceve un invito per l’isola di Felina. Un luogo pieno di gatti, come ci suggerisce il nome, ma che nasconde anche molti misteri. Senza fare spoiler, c’è di mezzo un noto “gattone” del folklore italiano, citato anche in diverse opere di Dino Buzzati, uno dei maestri del fantastico nostrano.

Oppure abbiamo Eleonora’s Last Heist, una visual novel che ci trasporta in Sardegna. Qui seguiamo la storia della giovane Eleonora, una cleptomane che a furia di furtarelli ha portato il disonore sulla sua famiglia. Per cui la condannano a una tragica fine, gettandola nella leggendaria caverna Sa Tumba ‘e Nurai, che si dice sia una voragine senza fondo. Tuttavia, un incontro inaspettato potrebbe aprire nuove opportunità per Eleonora. Salvandosi da questo destino andrà forse incontro a una sorte anche peggiore?

Poi c’è Il suo volto era una maschera di sangue, realizzato da Wandering Artist (che aveva già pubblicato un gran numero di videogiochi su Itch.io). Il gioco si ispira a Silent Hill e alla tradizione del giallo all’italiana, oltre che a due creature del folklore italiano: il Badalisc della Val Camonica e l’Orso del Carnevale di Saponara. In questa avventura grafica sono presenti diversi finali, raggiungibili a seconda delle ipotesi che andremo volta per volta a formulare sugli eventi a cui abbiamo assistito, dopo aver raccolto prove e indizi.

In una game jam del genere non poteva mancare il celebre Parco dei Mostri, noto anche come Sacro Bosco di Bomarzo, che troviamo infatti nel gioco di ruolo realizzato da Northwind, che si chiama per l’appunto Sacro Bosco. Questo gioco dimostra il potenziale di RPG Maker, un programma che facilita la creazione di giochi di ruolo, quando viene approcciato con creatività, perché Sacro Bosco non sembra affatto realizzato con quel tool. Il creatore del gioco è Lorenzo Ricci, noto online come Pony Hawk, che qualche anno fa aveva pubblicato il libro Intimità provvisorie con Sperling&Kupfer.

Sono tanti altri i progetti meritevoli, come Dorotea di Pasquale Pignataro, videogioco per Game Boy (e computer) con una storia ambientata a Conversano tra passato e presente. O come IRL: Italian Ritual Live di jPp Games, con una modalità esplicitamente pensata per gli streamer che giocano su Twitch. E tanti altri ancora. Li trovate tutti online, cercando Italocurso.