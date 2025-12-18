Guns N'Roses per un Natale rock e vintage doc

Ci eravamo lasciati, un mesetto fa qui a Libertà rocks, con il chitarrista Slash, che si era soffermato soprattutto sul suo “secondo lavoro”: quello di produttore cinematografico. Ma quel che è certo, e gli ultimi concerti - anche in Italia - lo hanno confermato, è che i Guns N’ Roses rimangono ancora la rock band americana più dinamica, pericolosa e influente della storia. E, come stiamo per raccontarvi, regalano per queste festività qualcosa di altrettanto travolgente, dinamico, trascinante. “Guns N’Roses Live Era ‘87-’93” è uscito ora per la Universal, in varie edizioni, seguito da due nuovi brani: “Nothin’” e “Atlas”, le prime pubblicazioni da due anni a questa parte. Come farseli scappare, dunque?

Il live edito da Universal

Radicato nella cultura popolare, il capolavoro dei Guns N’ Roses del 1987, “Appetite For Destruction”, disco di Diamante, si distingue come l’album di debutto più venduto di sempre negli Stati Uniti e l’undicesimo album più venduto di tutti i tempi, sempre in America. Dopo la sua uscita, i Guns N’ Roses hanno sconvolto il mondo con i due album “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II”, entrambi 7 volte disco di Platino, conquistando i primi due posti della classifica Billboard Top 200 Album al momento della loro uscita, con un totale di 100 milioni di copie vendute. Il catalogo della band comprende anche “G N’ R Lies” (5 volte disco di platino), “The Spaghetti Incident” (disco di platino), “Greatest Hits” (5 volte disco di platino) e “Chinese Democracy” (oltre 6 milioni in tutto il mondo). Senza contare che i Guns N’Roses sono una delle rock band più ascoltate in streaming al mondo, con una media di 27 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e che nel maggio 2024 sono stati inseriti nella Grammy Hall of Fame per il loro album di debutto del 1987, "Appetite for Destruction".

La copertina di "Nothin'"

SUL FRONTE DEL TOUR

Sul fronte dei tour, i leggendari concerti dei Guns N’ Roses, della durata di oltre tre ore, comprendono i brani più amati dai fan e alcune gemme rispolverate dal loro repertorio, lasciando il pubblico entusiasta a bocca aperta. Il loro tour mondiale di grande successo del 2024 ha venduto 1,3 milioni di biglietti in tutto il mondo e ha segnato la più grande tournée della band fino ad oggi. Composto da acclamate esibizioni in stadi e arene, il tour ha incluso date da headliner ai festival di Glastonbury e Hyde Park a Londra, mentre la tappa nordamericana ha visto esibizioni sold-out in luoghi storici come l’Hollywood Bowl e il MetLife Stadium nel New Jersey, oltre a una performance da co-headliner al Power Trip di Indio, in California, con AC/DC e Metallica.

Il precedente tour mondiale dei Guns N’ Roses, “Not In This Lifetime...”, si è classificato al quarto posto tra i tour musicali con il maggior incasso di tutti i tempi, vendendo oltre 5 milioni di biglietti e includendo un’esibizione da headliner al Coachella.

La copertina di "Atlas"

Il massiccio tour del 2025 ha visto la potente band esibirsi in stadi e arene in Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina durante tutto l’anno. E all’orizzonte, nel 2026, per Axl Rose (voce, tastiere), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Isaac Carpenter (batteria) e Melissa Reese (tastiere) altri tour e sorprese: insomma, il “Nightrain” continua a viaggiare a tutta velocità.