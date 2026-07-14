«Il gingko nel giardino d'infanzia è un'opera d'arte»

La pittura è il mio mestiere. «Conseguiti gli studi all’Istituto d’arte Paolo Toschi, oggi diventato un liceo, nel complesso Monumentale della Pilotta, la pittura è sempre stato il mio lavoro – racconta la pittrice piacentina Silvia Molinari -. Immersa in ambienti naturali, copio dal vero elementi botanici come le foglie degli alberi, i loro fiori o le erbe spontanee, ma anche la piccola fauna (insetti, uccelli, scoiattoli) che vive tra la vegetazione: una siepe, un prato fiorito, uno stagno» continua Molinari. «Sono cresciuta in campagna tra Fiorenzuola e Castellarquato dove la mia sensibilità artistica verso il mondo naturale ha messo radici e dove la ricca biodiversità mi ha stimolata a dipingere soggetti diversificati affinando le mie abilità. Nella mia evoluzione artistica ho fatto ricerca un po’ in tutte le valli, nelle colline della Val Luretta, nei boschi della Val Nure e lungo il greto dei fiumi - spiega l’artista mostrando alcuni lavori –. Anche passeggiando tra le aree verdi di Piacenza città trovo elementi da dipingere. Ai Giardini Margherita, vicino alla stazione, per esempio, ma soprattutto all’orto-frutteto di Santa Maria di Campagna dove insieme a degli amici coltivo un piccolo orto. In questi giorni è poco vivibile perché sembra di stare in Cambogia, ma in genere è una piccola oasi preziosa per la città».

Cincia bigia su cedro atlantico Acquerello su carta di cotone, cm 30X30. Opera (di Silvia Molinari) per Gardenia magazine

«Le persone amano soprattutto la primavera con il suo risveglio e i suoi colori, a me non dispiace affatto anche l’autunno con i suoi paesaggi romantici e i suoi colori caldi e anche l’inverno che mostra l’essenzialità delle cose, la resilienza, come il semplice fusto di un albero con i suoi rami spogli» svela Molinari. La tecnica adoperata (come mostrano le immagini) è l’acquerello su carta, in genere su fogli di piccole dimensioni mantenendo una certa fedeltà al reale. Nell’opera con le foglie del ginkgo è rappresentato il ramo dell’albero ripiegato a simboleggiare il tempo circolare, il tempo che ritorna, quello delle stagioni. «Gli alberi o le parti di essi che dipingo – conclude la pittrice - sono del piacentino. Al ginkgo biloba sono affezionata in modo particolare perché sta nel giardino dei miei genitori in Val d’Arda e sono cresciuta giocandoci intorno». Collaboratrice della rivista Gardenia, la prossima primavera Molinari ha in agenda una mostra personale alla prestigiosa Galleria Salamon di via San Damiano a Milano dove già espone le sue opere naturalistiche insieme ad altri artisti.