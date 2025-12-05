Liberta - Site logo
Il pasto pre-allenamento

Ecco cosa mangiare per allenarsi meglio

Paola Miretta
|2 ore fa
Il pasto pre-allenamento
3 MIN DI LETTURA
Mangiare nel modo giusto prima di allenarsi è uno dei gesti più semplici — e più sottovalutati — per migliorare la qualità di un workout. Il cibo è il nostro primo alleato: prepara i muscoli, sostiene la mente e rende l’allenamento più fluido, stabile e piacevole.
Non si tratta di “caricare” lo stomaco, ma di dare energia in modo intelligente.
Perché il pasto pre-workout è così importante
Durante l’allenamento il corpo utilizza principalmente il glucosio e il glicogeno, cioè le riserve di zucchero nei muscoli e nel fegato. Se arriviamo scarichi, il corpo prova a compensare:
• affaticandosi prima,
• usando amminoacidi muscolari come carburante,
• riducendo la qualità dei movimenti,
• rallentando il metabolismo.
Un buon pasto pre-allenamento, invece, fa esattamente il contrario: stabilizza la glicemia, sostiene la concentrazione, aiuta a mantenere la massa magra e migliora la performance.
Carboidrati, proteine e grassi: come funziona davvero il pre-workout
Carboidrati: il carburante necessario
Prima di allenarci abbiamo bisogno soprattutto di carboidrati a medio rilascio: quelli che forniscono energia costante senza provocare picchi insulemici.
Sono perfetti:
• avena
• riso e pane integrale
• patate dolci
• cereali integrali come farro, orzo, quinoa.
A livello tecnico, i carboidrati aumentano la disponibilità di glucosio nel sangue, preservano il glicogeno muscolare e permettono di sostenere meglio i momenti più intensi dell’allenamento.
Proteine: il fattore stabilità
Aggiungere una piccola quota proteica (10–20 g) aiuta tantissimo:
• rallenta lo svuotamento gastrico,
• stabilizza la glicemia,
• riduce il rischio di utilizzare i muscoli come fonte energetica,
• migliora il recupero già durante la sessione.
Le migliori: yogurt greco, albume, ricotta magra, tofu, petto di pollo.
Grassi: pochi, ma preziosi
Non vanno eliminati: basta ridurli, perché rallentano la digestione. In mini-dosi migliorano la sazietà e modulano la risposta insulinica.
Ottimi: 5–10 mandorle, un cucchiaino di olio evo, un cucchiaio di semi, un mezzo avocado piccolo.
Timing: quanto tempo prima mangiare?
Il timing è più importante del cibo stesso.
60–90 minuti prima → combinazione ideale carboidrati + proteine + pochi grassi
30 minuti prima → solo snack digeribili: banana, yogurt, gallette + miele
2–3 ore prima → pasto più completo: riso/pane integrale + proteine + verdure + grassi buoni
Ogni corpo ha i suoi tempi, ma queste linee guida funzionano per quasi tutti.
Gli errori più comuni
• Allenarsi completamente a digiuno → per molte persone (soprattutto donne) provoca calo glicemico e stanchezza.
• Mangiare troppo vicino all’allenamento.
• Affidarsi solo a zuccheri semplici.
• Bere poco. Anche una lieve disidratazione peggiora forza, concentrazione e coordinazione.
Cosa mangiare, in pratica
Ecco qualche opzione.
Se ti alleni al mattino presto
• 1 banana + 5 mandorle
• Yogurt greco + un filo di miele
• Avena istantanea
• Piccolo toast integrale
Se ti alleni nel pomeriggio o alla sera
• Riso integrale + pollo/tofu + un filo d’olio evo
• Pane integrale + ricotta + frutta
• Patata dolce + yogurt greco
• Porridge leggero + albume
Se hai davvero pochissimo tempo
• Frutto + frutta secca
• Mezzo yogurt
• Gallette + marmellata senza zuccheri aggiunti
Semplice, funzionale, sostenibile.
Proteine sintetiche e smoothies: un’alternativa intelligente per chi non ama mangiare prima dell’allenamento
Non tutti amano mangiare prima di allenarsi: c’è chi si sente appesantito, chi non tollera i cibi solidi al mattino presto, chi semplicemente non ha fame.
In questi casi, una soluzione pratica e molto efficace è ricorrere a fonti proteiche facilmente digeribili, come:
• proteine in polvere di alta qualità (siero del latte, albume, pisello, riso),
• smoothies leggeri a base di frutta e yogurt,
• frullati con carboidrati semplici e proteine bilanciate, che forniscono energia senza sovraccaricare la digestione.
A livello nutrizionale, le proteine sintetiche di buona qualità hanno il vantaggio di essere:
• rapidamente assorbibili,
• facili da dosare,
• utili per stabilizzare la glicemia,
• ottime per chi ha difficoltà a raggiungere la quota proteica giornaliera.
Uno smoothie pre-allenamento può diventare un mix perfetto di carboidrati + proteine se preparato con:
• frutta (banana, frutti di bosco),
• yogurt greco o una dose di proteine in polvere,
• un cucchiaino di semi o frutta secca,
• acqua o latte vegetale leggero.
È una soluzione ideale per:
• allenamenti al mattino presto,
• chi non sopporta il cibo solido prima di muoversi,
• chi vuole qualcosa di nutriente ma facilmente digeribile.
L’obiettivo resta sempre lo stesso: nutrire il corpo senza appesantirlo, per allenarsi con energia e chiarezza mentale.
Yogurt e uova: due alimenti naturalmente bilanciati per un pre-workout perfetto
Quando parliamo di spuntini pre-allenamento, non è necessario inventare preparazioni elaborate: alcuni alimenti sono già bilanciati in natura, ricchi delle combinazioni ideali di carboidrati, proteine e grassi buoni. Lo yogurt intero magro e l’uovo rientrano perfettamente in questa categoria.
Lo yogurt intero magro contiene:
• carboidrati sotto forma di lattosio,
• proteine ad alto valore biologico,
• una piccola quota di grassi che stabilizza la glicemia.
È digeribile, pratico, saziante e offre un rilascio di energia costante: perfetto per chi vuole qualcosa di veloce ma efficace, soprattutto prima di un allenamento di media intensità.
L’uovo, invece, è uno degli alimenti più completi in assoluto:
• proteine di altissima qualità,
• micronutrienti fondamentali (vitamine del gruppo B, D, colina),
• una quantità moderata di grassi che sostiene la stabilità energetica.
Un uovo sodo o strapazzato leggero (senza grassi aggiunti) è uno spuntino eccellente quando si ha poco tempo ma si vuole garantire al corpo un apporto completo e naturale.
Per molte persone — soprattutto chi non ama mangiare troppo prima di muoversi — yogurt e uova sono soluzioni semplici, bilanciate e già “pronte”, perfette per preparare il corpo a un allenamento di qualità.
In sintesi…
Il pasto pre-allenamento non è un rituale da atleti, ma un gesto di cura verso il proprio corpo. È un modo per dire: “Ti do quello che ti serve per muoverti bene.”
Carboidrati per l’energia.
Proteine per la stabilità.
Timing per la performance.
Quando la nutrizione è equilibrata, il movimento diventa più fluido, leggero e naturale. In ogni caso, ogni individuo è diverso dall’altro. Il consiglio, al di là dei suggerimenti, è sempre quello di rivolgersi a professionisti della nutrizione e dell’integrazione che possano prendere in esame il caso di ognuno e costruire opzioni personalizzate, sulla base delle necessità, gusti ed eventuali intolleranze/allergie.

