Il successo di Lucca Comics & Games 2025: da Hideo Kojima a "Stranger Things"

Da quasi 60 anni è considerata il cuore “nerd” di Italia. Lucca Comics & Games è una delle manifestazioni più importanti – non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo – legate al mondo della cultura popolare, dove i fan di fumetto, gioco da tavolo, videogiochi e cosplay si incontrano e si ritrovano per circa una settimana tra le mura rinascimentali della città toscana.

L’edizione appena conclusa si conferma un enorme successo: oltre 280mila i biglietti venduti, più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre; numeri che hanno permesso alla fiera pop più famosa d’Italia di imporsi tra le kermesse più visitate e amate al mondo. Grande filo conduttore della 59esima edizione di Lucca Comics & Games è stato la Francia, Paese che rappresenta al meglio la pop culture diversity europea, con il tema French Kiss. “Come un bacio che unisce mondi e linguaggi diversi”, French Kiss ha ispirato il manifesto firmato dalla celebre illustratrice Rébecca Dautremer, che ha trasformato la libertà espressiva nel fil rouge di un’edizione indimenticabile.

La Limonaia di Palazzo Guinigi è diventata per una settimana lo studio dell’artista francese, ricostruito con l’intero arredo della sua residenza bretone. Qui il pubblico di Lucca Comics & Games ha potuto partecipare al processo creativo di Dautremer: un’esperienza che riflette il modo di vivere l’arte. Tantissimi gli ospiti internazionali che hanno calcato i red carpet della manifestazione e che sono stati accolti da centinaia di migliaia di fan: primo tra tutti, il game director Hideo Kojima, autore nipponico che ha firmato alcuni tra i franchise più importanti del videogioco contemporaneo come “Metal Gear Solid” e “Death Stranding”. Accolto come una vera rockstar nell’ultima tappa del suo “Death Stranding 2 World Tour”, lo sviluppatore ha tenuto diversi incontri con il pubblico, a partire da un massiccio raduno di fan e cosplayer per la giornata del 1° novembre, a cui nel pomeriggio ha fatto seguito la proiezione speciale del film documentario “Hideo Kojima: Connecting Worlds”. Durante la sessione di domande e risposte a seguito della proiezione, il Maestro nipponico si è confrontato con i fan su diversi temi quali mondi connessi, arte e solitudine.

Altro incontro molto affollato è stato “Death Stranding 2: On the Beach - Panel” in cui Hideo Kojima, insieme agli attori Luca Marinelli e Alissa Jung – che hanno partecipato alla realizzazione dell’ultimo videogioco dello sviluppatore nipponico, “Death Stranding 2: On the Beach” – ha raccontato ai fan il processo creativo che ha portato alla realizzazione del gioco, tra narrazioni, tecnologia e riflessioni personali.

In vista della presenza a Lucca Comics & Games del Maestro, la casa editrice J-Pop Manga ha pubblicato lo scorso 28 ottobre una nuova edizione italiana de “Il gene del talento e i miei adorabili meme”, una raccolta di saggi e ricordi curata dallo stesso Kojima. All’interno dell’opera, l’autore ripercorre i suoi titoli preferiti, le opere che hanno influenzato il suo lavoro creativo e quelle che vorrebbe consigliare ai propri fan.



Hideo Kojima

A proposito di genio nipponico, l’altro illustre ospite presente a Lucca Comics & Games è stato Tetsuo Hara, noto ai più per essere lo straordinario character designer della serie manga “Ken il Guerriero” (“Hokuto no Ken”). La 59esima edizione di Lucca Comics & Games ha reso omaggio al Maestro con una mostra dal titolo “Come un fulmine dal Cielo”, interamente dedicata a “Ken il Guerriero” con 100 tavole originali dello stesso Hara per la prima volta portate fuori dal Giappone. Inoltre, Hara è stato insignito del “Premio Yellow Kid” Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games, per cui ha realizzato un autoritratto che è ora collocato all’interno delle Gallerie degli Uffizi, che ospitano la più grande collezione di autoritratti tra i musei di tutto il mondo.

Grande fermento anche per gli appassionati delle serie televisive, visto che uno dei main event di Lucca Comics & Games è stato l’incontro con il cast artistico di “Stranger Things” – la popolare serie targata Netflix, prossima alla sua quinta e ultima stagione. Oltre ad un’enorme installazione raffigurante Vecna (uno dei villain della serie) – contenente al suo interno omaggio ad alcune location e momenti importanti delle diverse stagioni, tutte visitabili dal pubblico – gli attori (Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp) e i registi Matt e Ross Duffer hanno incontrato giornalisti e influencer in un panel a porte chiuse per ripercorrere la storia della produzione di “Stranger Things”, e condividere alcuni ricordi personali. Non solo: tantissimi gli incontri con autori del fumetto e dei manga dall’Italia e da tutto il mondo, come quello dedicato a “Dark Souls Redemption”, il manga tratto dal videogioco sviluppato dallo studio giapponese From Software, “Dark Souls”.

Durante uno speciale showcase, i due autori Shonen e Julien Blondel hanno incontrato il pubblico per raccontare l’iter creativo dell’opera, mentre Shonen ha realizzato dal vivo un disegno della protagonista del manga. “Dark Souls Redemption” segue la storia di una donna, riportata in vita da un misterioso marchio, senza alcun ricordo del proprio passato. In questo universo irriconoscibile, viene inseguita senza sosta dalla temibile Gilda dei Custodi delle Scaglie. Nonostante ciò, si vede offrire l’aiuto inaspettato di un imponente individuo che mantiene gelosamente un doloroso segreto. Lucca Comics & Games è stata anche l’occasione per presentare “I love Lucca Comics & Games”, il film-evento che celebra per la prima volta sul grande schermo la celebre manifestazione lucchese. Dopo un’anteprima presentata in occasione della Festa del cinema di Roma, la pellicola si appresta ad arrivare in oltre 300 cinema in tutta Italia con proiezioni speciali nelle giornate del 10, 11 e 12 novembre, distribuito da I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol BIografilm Collection. Il film, nato da un’idea di Andrea Romeo e di Manlio Castagna, che ne firma la regia e la sceneggiatura, esplora la manifestazione dall’interno restituendo, attraverso la forza del cinema, l’immagine prismatica di una realtà unica nel panorama culturale internazionale. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti e il Sensei Yoshitaka Amano, tra gli altri) e l’incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l’esperienza di questo evento unico.

L’appuntamento con l’attesissima 60esima edizione di Lucca Comics & Games è per il prossimo anno, dal 28 ottobre al 1° novembre 2026.