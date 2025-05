Infarti, ictus e fratture: la riabilitazione è parte integrante della cura

Ci sono malattie per le quali la riabilitazione non è solo utile, ma assolutamente imprescindibile. In patologie come l’ictus, l’infarto, le fratture complesse, i tumori, o le amputazioni, il trattamento non può dirsi completo senza un percorso riabilitativo adeguato.

La riabilitazione aiuta a recuperare funzioni perse, migliorare l’autonomia e prevenire ulteriori complicanze. Se ne parla giovedì 15 maggio alle 21 su Telelibertà a "Star bene", il programma di salute scritto e condotto dalla giornalista Marzia Foletti.

In studio gli ospiti: Andrea Brandonisio, direttore sanitario e fisiatra dell'Ospedale San Giacomo di Ponte dell'Olio e i colleghi Arianna Brianzi fisioterapista, Michela Baldrighi bed manager (collegata via zoom) insieme al professore Luigi Cavanna, oncologo e primario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza.

"La riabilitazione è una parte fondamentale del percorso di cura per molte patologie e interventi, e si declina in diversi ambiti specialistici", spiegano i professionisti della San Giacomo. In campo cardiologico, ad esempio, la riabilitazione aiuta i pazienti a recuperare dopo un infarto, un intervento al cuore o uno scompenso cardiaco, migliorando la capacità fisica e riducendo il rischio di nuovi eventi.

Nel contesto vascolare, invece, il focus è sul miglioramento della circolazione, soprattutto in chi soffre di arteriopatie periferiche. Grazie a esercizi mirati e al controllo dei fattori di rischio, si favorisce il ritorno a una vita attiva e si prevengono complicazioni. La riabilitazione neurologica è spesso necessaria invece in seguito a eventi come l’ictus, o in presenza di malattie neurodegenerative come il Parkinson o la sclerosi multipla.

Le puntate complete della trasmissione sono disponibili su www.liberta.it nella sezione di Telelibertà.