Invasione dallo spazio! Cento e più videogiochi con gli alieni in Italia

Nei film, gli alieni arrivano quasi sempre negli Stati Uniti, quando raggiungono il nostro pianeta. L’Italia ha ovviamente prodotto tante storie di fantascienza, ma poche di queste sono ambientate nel nostro territorio. Fatte queste premesse, probabilmente vi stupirà sapere che esistono oltre cento videogiochi che portano dei misteriosi alieni nel Bel Paese. Sono in larga parte delle brevi esperienze, che possono essere terminate in 15-30 minuti circa. L’ideale per qualche breve sessione di gioco in un’afosa serata di fine luglio. Ma perché ce ne sono così tanti? Da dove sono saltati fuori?

Tutto è iniziato qualche mese fa, a metà febbraio, con l’apertura di una nuova game jam su Itch.io. Una game jam è un evento in cui viene chiesto ai partecipanti di sviluppare un videogioco legato a un tema, in un tempo prestabilito. Può svolgersi in presenza o, come in questo caso, anche a distanza. Itch.io è invece una piattaforma che ospita numerosi videogiochi indipendenti, molti dei quali gratuiti. Questa specifica jam aveva come titolo “Spaghetti Invasion” ed era proposta e promossa da due content creator italiani: Yotobi e SoloUmido. Due dei tre requisiti erano intuibili fin dal titolo: presenze aliene e ambientazione italiana. Il terzo era specificato subito dopo: tutti i videogiochi dovevano avere delle atmosfere orrorifiche.

Spaghetti Invasion si è conclusa due mesi dopo, verso metà aprile. Tutti i videogiochi realizzati per l’occasione sono elencati nella pagina dell’iniziativa. Come spesso succede in questi casi, alcuni sviluppatori portano poi avanti i loro progetti anche dopo la fine della game jam, per cui in futuro potreste vedere versioni ampliate e abbellite di quei videogiochi.

Facciamo qualche esempio, tra quelli più popolari, senza fare troppi spoiler visto che molti di questi giochi si basano su colpi di scena inaspettati. Uno di questi è Cucina Stellata, realizzato da Filthy Eden. Siamo davanti a una sorta di horror gastronomico che ci mette nei panni di un critico culinario del XIX secolo, ispirato a Pellegrino Artusi (il celebre gastronomo che scrisse La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene). Come potete intuire, questa persona si troverà ad avere a che fare con presenze aliene, visto il tema della game jam. Se Cucina Stellata sceglie come ambientazione un isolato casolare romagnolo, A Lakeside Walk in the Dolomites (sviluppato da Emad) ci porta più a nord, tra le montagne.

Al lago di Alleghe, per la precisione, situato in provincia di Belluno, circondato da un percorso pedonale molto apprezzato. Il gioco si apre proprio con una passeggiata notturna intorno al lago. Una passeggiata solo in apparenza tranquilla e solitaria, visto che sembra esserci una strana presenza che tiene d’occhio il nostro personaggio. Se invece preferite qualcosa di più scanzonato c’è Trattoria “Da Pino” di DanieleTroll. Seguiamo la storia di Pino e Paolo, i proprietari di una trattoria d’Ariccia che si trovano con tutto il personale in malattia proprio durante l’importantissimo Carbonara Day che organizzano una volta all’anno. Ad aiutarli c’è solo Michael, apprendista di Chicago giunto in Italia per imparare a cucinare. A loro insaputa, dallo spazio sta per arrivare una minaccia ben più grande dei clienti insoddisfatti. Questi sono solo tre esempi, ma trovate oltre cento videogiochi se cercate la Spaghetti Invasion su Google. Più che sufficienti per tutto agosto.