La rivincita del tavolo: a Bologna Play racconta il nuovo bisogno di stare insieme

A settembre 2024 nasceva su Libertà questa rubrica settimanale dedicata al gioco “senza corrente”. Oggi, a quasi due anni da quel giorno, è un grande piacere vedere che PLAY, la più importante fiera italiana dedicata al gioco da tavolo, aprirà i suoi cancelli a Bologna la prossima settimana accompagnata da un dato incoraggiante: il mercato dei giochi da tavolo continua a crescere, con un incremento del 6% nell’ultimo anno.

A rendere il dato ancora più interessante è il profilo di chi gioca: la fascia più attiva è infatti quella tra i 18 e i 44 anni, generazioni cresciute tra videogiochi e connessioni on-line che oggi sembrano riscoprire il piacere di una socialità più lenta, fisica, condivisa. In altre parole, è tornata la voglia di stare insieme.

PLAY – Festival del Gioco celebrerà proprio questo ritrovato piacere di giocare “senza corrente” con numeri importanti: 43mila metri quadrati coperti, quattro padiglioni, oltre 200 espositori, 3mila tavoli di gioco gratuiti e più di 700 eventi. A fare da filo conduttore sarà anche un tema civile: gli 80 anni dal voto alle donne in Italia. Da qui l’hashtag #LaPLAY e una programmazione che mette al centro autrici, designer e figure femminili della cultura ludica.

Tra gli ospiti più attesi c’è Tory Brown, game designer e attivista statunitense. È l’autrice di Votes for Women, gioco da tavolo dedicato al movimento per il suffragio femminile negli Stati Uniti, dalla metà dell’Ottocento fino al 1920, annunciato in edizione italiana nel corso del 2026.

Tory Brown

Accanto a lei ci saranno due figure internazionali molto diverse, ma accomunate dall’idea che il gioco possa raccontare identità, paure e trasformazioni sociali. Avery Alder, designer queer canadese, lavora da anni su relazioni, comunità, precarietà e identità non conformi. Con titoli come The Quiet Year ha contribuito a spostare il gioco di ruolo dall’immaginario dell’eroe solitario verso forme di narrazione collettiva e trasformativa, in cui al centro non c’è solo il destino dei personaggi, ma anche quello delle comunità che abitano.

Banana Chan, fondatrice di Read/Write Memory, parte invece da horror e folklore, usandoli come strumenti di indagine culturale e intrecciando meccaniche sperimentali con temi legati all’identità.

Questo percorso sarà ampliato dal programma PlayHer, che proporrà incontri sul ruolo delle figure femminili nei videogiochi, sulle dinamiche di genere nei giochi di ruolo da tavolo e dal vivo, e su esperienze educative immersive capaci di far emergere, attraverso il gioco, stereotipi e rapporti di potere. È qui che il festival prova a compiere il passaggio più interessante: trasformare la partecipazione diretta in uno strumento di comprensione. Non limitarsi ad ascoltare una lezione sui diritti, ma vivere un’esperienza, prendere decisioni, osservare le conseguenze di una regola ingiusta o di una possibilità negata.

Lo stesso principio vale per l’area scientifica, sempre più ampia. A PLAY saranno pre-senti realtà come l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, insieme a sei atenei italiani che guardano al gioco anche come oggetto di studio e strumento di ricerca. È una presenza significativa, perché conferma quanto il gioco sia ormai considerato un mezzo efficace per divulgare e apprendere: un laboratorio in cui concetti complessi possono diventare esperienza, sfida, cooperazione.

Non mancheranno però incursioni scientifiche più leggere, come la presentazione di Bestie Bastarde, in programma sabato 23 alle 14 nell’area ActualPlay. Con il divulgatore Barbascura X e l’illustratore Enrico Macchiavello si parlerà di stranezze evolutive, atrocità naturalistiche e perfino del ruolo, tutt’altro che marginale, della materia fecale negli ecosistemi.

Tra le nuove aree del festival debutta History Games, dedicata ai giochi di ambientazione storica. Qui troveranno spazio progetti come LudoStoria, Play History, BG Storico e altre realtà editoriali e associative impegnate a usare il gioco come strumento per raccontare il passato. È un approccio che questa rubrica ha già approfondito in occasione del 25 Aprile, mostrando come una partita possa diventare anche un modo per interrogare la memoria.

Nel padiglione dedicato alle famiglie e alle carte collezionabili si terranno tornei e dimostrazioni di Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Disney Lorcana, Star Wars: Unlimited e Pokémon, che proprio quest’anno celebra i suoi trent’anni. Ma lo spazio non sarà riservato soltanto ai tavoli da gioco: tra puzzle, trottole Beyblade X, scherma rinascimentale, spade laser e un’Area Star Wars dominata da un AT-ST alto cinque metri, la manifestazione punterà anche sull’impatto visivo e sull’esperienza dal vivo. Per i più piccoli ci saranno costruzioni, grandi giochi in legno e giochi tradizionali, con attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia, dai bambini ai genitori, fino ai nonni.

Il gioco di ruolo avrà uno dei suoi appuntamenti più attesi con Echi della Frattura, una grande partita collettiva che sabato 23 maggio riunirà 200 giocatori nella Sala Opera Grande. Un evento corale, quasi teatrale, che mostra un’altra anima del gioco contemporaneo: non la corsa alla vittoria, ma la costruzione di un mondo condiviso e di un’esperienza comune.

Tra le novità più significative c’è anche la collaborazione con Auxilia, che porterà al festival strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa pensati per i visitatori con disabilità della comunicazione: tabelle dedicate al gioco e alla ristorazione, oltre a una mappa adattata della fiera. È un passo concreto verso un’accessibilità non solo dichiarata, ma praticata.

Dopo il passaggio da Modena a Bologna, avvenuto nel 2025 e premiato da oltre 34mila presenze, PLAY torna a BolognaFiere con l’ambizione di crescere ancora. Non solo nei numeri, nei metri quadrati o nei padiglioni, ma nel ruolo che il festival vuole assumere: un luogo in cui editori, associazioni, scuole, università, divulgatori, famiglie e appassionati si incontrano attorno alla stessa pratica. Al centro, però, resta la scena più semplice: migliaia di persone che arrivano, scelgono un tavolo, si siedono e cominciano a giocare.