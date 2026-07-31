La vita di Giorgio Armani diventa una serie tv: ciak anche a Piacenza?

La storia di Giorgio Armani arriverà presto sul piccolo schermo. È in fase di sviluppo una serie tv dedicata al celebre stilista piacentino conosciuto a livello mondiale, per aver vestito regine, star del cinema e non solo. La serie evento internazionale ripercorrerà la storia di dell'uomo che ha ridefinito il concetto di eleganza, cambiando la storia della moda e del costume a livello mondiale. La regia è affidata a Ferzan Özpetek.

La serie internaziinale, ancora priva di un titolo ufficiale, sarà prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in associazione con Faros Film. La scelta di Ozpetek non è casuale. Il regista ha infatti conosciuto personalmente Giorgio Armani e nel corso degli anni ha avuto modo di frequentarlo. In una dichiarazione rilasciata a Variety, ha ricordato il loro rapporto con queste parole: «Abbiamo parlato di cinema, di cui era particolarmente appassionato ed esperto. Ma anche di arte, costumi, architettura e, direi, della vita stessa. Ho potuto vedere in lui un visionario e un artista brillante. Ma anche un uomo con i piedi per terra e molto determinato».

Per il regista, raccontare la vicenda umana e professionale dello stilista italiano, conosciuto a livello internazionale, rappresenta un'importante responsabilità: È al tempo stesso un onore emozionante e una sfida che implica cogliere le molteplici sfaccettature di una personalità così complessa, originale e affascinante«. La Giorgio Armani ha acconsentito a mettere a disposizione abiti, archivi e luoghi iconici dello stilista e della maison. Ozpetek arriva alla serie dopo il successo globale di 'Diamanti' (2025), storia di un gruppo di artigiane romane della moda alle prese con un ordine impossibile negli anni '70, e dopo l'esperienza televisiva con 'Le fate ignoranti', prima serie italiana originale di Disney+ tratta dal suo film omonimo.

Alla sceneggiatura del biopic su Armani Ozpetek sta lavorando con Francesco Arlanch, head writer di Lux Vide, già firma delle serie 'I Medici', 'Hotel Costiera' e 'Doc nelle Tue Mani'. A sottolineare l'importanza del progetto è stata anche Matilde Bernabei, fondatrice e presidente di Lux Vide. «Da anni Lux inseguiva il sogno di raccontare al mondo la storia di Giorgio Armani, un artista che ha inventato uno stile unico e riconoscibile», ha dichiarato, definendo lo stilista «un portabandiera del Made in Italy che ha riscritto le regole dello stile e dell'eleganza. Sarà una serie ambiziosa e siamo orgogliosi di sapere che il mercato abbia immediatamente accolto questo progetto con interesse, confermandone con entusiasmo il potenziale internazionale». Non è la prima volta che si parla di Armani: solo un mese fa era stato annunciato il regista di Bille August per dirigere 'Armani: The King of Fashion', ispirato alla vita e all'eredità dello stilista, in una nota dalla The Andrea Iervolino Company.

«Questo film - aveva spiegato Iervolino in comunicato ufficiale - non è semplicemente la storia di uno stilista iconico. È la storia di un uomo la cui opera è entrata a far parte dell'identità culturale italiana e la cui influenza va ben oltre la moda. Volevamo un cineasta capace di onorare questa eredità con sensibilità, intelligenza e bellezza cinematografica».

Ora va detto che la serie ha il benestare della casa di moda Armani come spiegato da Lux Vide Ma ancora non sono state diffuse notizie sul cast, chi interpreterà Armani? Raoul Bova anche lui amico dello stilista che lo ha vestito per anni e la maison ancora lo segue, lo ha già interpretato nel 2020 in un cammeo nella miniserie Made in Italy per Mediaset, ambientata negli 70/80 dove apparivano altri stilisti, come Rosita Missoni (Claudia Pandolfi), Krizia (Stefania Rocca). E ancora Eva Riccobono (una top model) e Ottavio Missoni (Enrico Lo Verso).

Oltre al cast, restano top secret pure le location e molti ora si chiedono se la produzione sbarcherà nel Piacentino.