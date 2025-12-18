Lo skywear ha superato la fase di nicchia tecnica ed oggi è moda a tutti gli effetti

Le grandi maison - da Gucci a Balenciaga fino a Loro Piana - hanno trasformato l’abbigliamento da sci in un linguaggio glamour, dove estetica e funzionalità convivono. Piumini oversize con loghi evidenti, pantaloni tecnici dal taglio sartoriale, giacche monogrammate e accessori in pelliccia o faux-fur portano la montagna lontana dalle passerelle naturali delle piste. Ogni pezzo garantisce comfort e protezione dal freddo, ma si adatta anche alla vita urbana, dimostrando che lo stile da neve può uscire dagli chalet. Capsule di lusso mostrano come shearling e pellicce possano rendere l’“après-ski” un momento di espressione personale, in cui diventa possibile dare voce al proprio stile giocando con eleganza e praticità. È proprio la pelliccia, vera o sintetica, a tornare protagonista del guardaroba invernale. Maxi-cappotti, inserti soffici e volumi generosi diventano elementi chiave per chi vuole unire glamour e funzionalità. Il faux-fur rappresenta una scelta consapevole, attenta alla sostenibilità senza rinunciare al lusso. La pelliccia diventa così versatile, capace di trasformare un look tecnico in un outfit sofisticato, adatto tanto alle piste quanto alle strade della città. Lo stile da montagna ha radici profonde. Fin dagli anni ’50, vacanze sulla neve e moda erano strettamente legate: cappotti vistosi, accessori particolari e pellicce caratterizzavano piste e chalet, a sottolineare un’eleganza senza tempo.

Oggi quella tradizione si rinnova con un tocco moderno: palette pastello e neon, capispalla ampi, pantaloni tecnici e materiali performanti si combinano in look versatili, pensati per accompagnare chi li indossa dalle piste alla città senza soluzione di continuità. Lo stile neve non è più confinato agli chalet o alle seggiovie: è un vero e proprio lifestyle urbano, uno statement stagionale che unisce estetica e praticità. Lo skiwear glamour del 2025 non guarda indietro com nostalgia, ma si basa sulla necessità: vuole capi che scaldino, protettivi, ma anche fotogenici e pronti per la vita metropolitana. Giacche imbottite, pantaloni tecnici, cappotti vistosi e accessori soffici diventano strumenti per affrontare il freddo senza rinunciare allo stile. La montagna ispira e la città adotta, mostrando quanto la moda invernale sappia reinterpretarsi con creatività e carattere. Il risultato è uno stile neve che non si limita più alle piste, ma si infiltra nei guardaroba quotidiani, trasformando l’inverno in un momento di “gioco estetico”.