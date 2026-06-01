Alfa Romeo Tonale: energia e sportività per dominare la strada
Abbiamo provato il Suv da 270 CV con motore ibrido plug-in sulle nostre colline: il piacere di guida è alla massima potenza
Marco Castelli
|1 ora fa
Alfa Romeo Tonale
Lo dice anche il claim scelto qualche anno fa dal Costruttore di Arese: “La sportività ha una nuova energia”. Pur staccandosi nettamente dal glorioso passato, l’Alfa Romeo Tonale non rinuncia all’identità del Biscione. Piuttosto la declina in un format moderno, quello dei Suv, e scegliendo, tra gli altri, un inedito motore ibrido plug-in.
Stile italiano, comfort ed emozione alla guida rimangono capisaldi intoccabili: per accorgersene, bastano pochi minuti al volante della Tonale Phev Q4 da 270 Cv. Altri dettagli, come l’assetto affinato e lo sterzo precisissimo, sono emersi in una settimana di test drive sulle nostre colline.
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