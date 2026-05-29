“Allegro con Brio”: ai Teatini il viaggio musicale dei Solisti della Votto tra ’700 e ’900

Domenica 31 maggio alle ore 17 la Sala dei Teatini ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Allegro con Brio”, promossa dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza. Protagonisti del concerto saranno “I Solisti della Votto”, ensemble formato da Elena Cecconi al flauto, Paolo Pinferetti all’oboe, Ivano Rondoni al clarinetto, Alfredo Pedretti al corno e Fausto Polloni al fagotto.

Il programma, dal titolo “Dal ’700 al ’900: l’evoluzione artistico-espressiva degli strumenti a fiato”, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso oltre due secoli di storia della musica cameristica, mettendo in luce l’evoluzione del linguaggio compositivo e delle possibilità timbriche ed espressive del quintetto di fiati.

Dal classicismo elegante e raffinato di Joseph Haydn, con il suo “Divertimento”, il percorso proseguirà con il Quintetto op. 56 n. 2 di Franz Danzi, autore che contribuì in modo determinante alla valorizzazione della formazione per fiati, esaltando il dialogo e l’equilibrio tra gli strumenti.

Con Jacques Ibert e le sue “Trois pièces brèves” si entrerà poi nel Novecento, tra colori brillanti, vivaci contrasti ritmici e grande ricchezza espressiva. Completeranno il programma le pagine di Willy Hess e Denes Agay, compositori contemporanei capaci di mettere ulteriormente in evidenza la versatilità e le potenzialità interpretative degli strumenti a fiato. Ingresso libero fino a esaurimento posti.