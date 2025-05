Apericena con musica al castello di San Pietro in Cerro a favore de Il Pellicano Onlus di Piacenza

Una serata musicale di alto livello, in un contesto storico, artistico e paesaggistico di grande fascino. Venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 19.30 nel castello di San Pietro in Cerro. In un giardino fiorito l'accoglienza con apericena a cura di KZero con Serafini ed I Cucinieri, quindi le animazioni di Arteare, poi le note emozionanti di un concerto che scalderà il cuore con il Coro Gospel InControCanto e l’Orchestra di Flauti Zephyrus. Il ricavato sarà interamente devoluto a Il Pellicano Onlus di Piacenza per migliorare le stanze di cura e ospedaliere dedicate ai bambini e alle mamme dell’Ausl di Piacenza.

Un evento di sostegno si terrà anche domenica 18 maggio al Tennis Club Campagnoli a Castelsangiovanni con un Torneo di Padel, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Pellicano Piacenza Onlus.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 333 4241681.

Il Coro Gospel InControCanto