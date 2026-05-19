Beethoven e Rossini inaugurano “Allegro con Brio”: applausi per l’Orchestra Votto del Conservatorio

Un concerto di musica classica accolto da applausi calorosi e da una Sala dei Teatini gremita ha inaugurato domenica 17 maggio la nuova edizione di “Allegro con Brio”, la rassegna promossa dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri di Piacenza. Un appuntamento che ha confermato il forte legame tra la città e la grande musica sinfonica, con protagonisti i giovani talenti e i docenti del Conservatorio piacentino.

Sul palco l’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto” del Conservatorio di Piacenza Città Verdiana, diretta per l’occasione dal maestro Alessandro Bonato, che ha guidato il pubblico in un programma di grande fascino e intensità. Ad aprire il concerto l’energia brillante e il carattere ironico dell’ouverture de L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini, seguita da uno dei vertici assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 6 "Pastorale" di Ludwig van Beethoven.

L’esecuzione della “Pastorale” ha coinvolto il pubblico in un viaggio musicale ispirato alla natura e alla serenità della vita di campagna tanto amata da Beethoven. Completata nel 1808, la sinfonia alterna momenti di delicata contemplazione a passaggi di grande forza espressiva, rappresentando una delle opere più innovative e amate della storia della musica. Grande successo dunque per il primo appuntamento della rassegna, ulteriormente valorizzato dalla presenza dell’Orchestra Votto, composta da studenti e docenti del Conservatorio Nicolini, autentica anima del progetto insieme ai Solisti della Votto che saranno protagonisti dei prossimi appuntamenti, in un significativo dialogo tra formazione, eccellenza musicale e attività concertistica.