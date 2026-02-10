Borgonovo, 70 giovanissimi orchestrali per la neonata CinqueQuarti

A Borgonovo è nata CinqueQuarti di Ponente. Comprende 70 bambini e bambine delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo e di San Nicolò che ogni sabato mattina si trovano per parlare un linguaggio comune, che è quello della musica. A dirigerli è Marco Cotti. È spettato a lui sovrintendere il debutto della nuova formazione musicale che amplia il percorso educativo e musicale della rete Dalla Classe all’Orchestra. Al debutto dei 70 giovanissimi orchestrali, ospitato nell’aula magna dell’Istituto superiore Volta di Borgonovo dove si tengono le prove generali del sabato, sono stati chiamati ad assistere insegnanti, genitori, amministratori locali, tra cui la sindaca Monica Patelli, e i due dirigenti Antonello Risoli (Borgonovo) e Elena Caminati (San Nicolò) degli istituti che hanno deciso di aderire al progetto che dà vita a CinqueQuarti. Per l’occasione la nuova formazione diretta dal maestro Marco Cotti, con il supporto di tutti gli insegnanti di musica, si è cimentata in un Giramondo e in una scala di do maggiore