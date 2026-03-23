Conservatorio Nicolini: in arrivo il Concerto di Primavera

Mercoledì 25 marzo, alle ore 10, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini aprirà le sue porte a un appuntamento speciale pensato per i più giovani: il Concerto di Primavera del Joyful Flute Ensemble, inserito nella rassegna Una Stagione su… Misura, curata da Patrizia Bernelich.

L’evento si svolge nell’ambito di Bolle d’arte, il festival dedicato alla promozione del libro organizzato dal Polo biblioteche piacentine.

Protagonista della mattinata sarà il Joyful Flute Ensemble, formazione del Conservatorio capace di unire qualità artistica e spirito divulgativo, guidata dalla direzione di Elena Cecconi. Il gruppo proporrà un programma vivace e coinvolgente, pensato per avvicinare il giovane pubblico alla musica attraverso sonorità brillanti e accessibili, sfruttando tutta la varietà timbrica della famiglia dei flauti.

La rassegna Una Stagione su… Misura si distingue proprio per questa attenzione: costruire esperienze musicali su misura per un pubblico di giovanissimi, capace di stimolare curiosità, ascolto e partecipazione. In questo contesto, il Concerto di Primavera rappresenta un’occasione preziosa per vivere la musica dal vivo in un ambiente suggestivo come quello del conservatorio, nel cuore di Piacenza.