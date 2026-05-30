Conservatorio, Trespidi-bis? Ecco l’iter per la riconferma

Si avvicina la scadenza del mandato di Massimo Trespidi alla presidenza del Conservatorio Nicolini di Piacenza, fissata per il 28 luglio. L’ipotesi che prende quota è quella di una continuità alla guida dell’istituzione statale di alta formazione musicale e artistica: il docente di filosofia, già presidente della Provincia e oggi consigliere comunale della civica di centrodestra, potrebbe infatti ottenere una riconferma. La decisione definitiva, però, dipenderà da Roma, dove il ministero dell’Università e della ricerca è chiamato a esprimere la scelta conclusiva.

La nomina spetta esclusivamente al dicastero guidato da Anna Maria Bernini, che già tre anni fa aveva individuato in Trespidi il profilo ritenuto più adatto per il ruolo. Una figura considerata capace di raccogliere consensi anche trasversali all’interno del Nicolini, realtà che continua a rappresentare un punto di riferimento per la didattica, l’attività concertistica e la ricerca musicale ospitate negli spazi dell’ex monastero di Santa Franca.