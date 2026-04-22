Dagli ottoni alle “Last Words”: il Festival Galleria in Musica verso l’ultimo appuntamento
Protagonista della serata è stato l’Antonino Votto Brass Ensemble, formato da docenti e studenti del Conservatorio
Redazione Online
|4 ore fa
Il Festival Galleria in Musica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, prosegue con ottima partecipazione di pubblico, confermandosi come un’iniziativa capace di valorizzare il dialogo tra arti visive e musica.
Il concerto di venerdì 17 aprile ha offerto una serata particolarmente coinvolgente, aperta dalla visita guidata condotta dalla direttrice Lucia Pini, che ha introdotto il pubblico alle opere della Galleria creando un appropriato contesto per l’ascolto.
Protagonista della serata è stato l’Antonino Votto Brass Ensemble, formato da docenti e studenti del Conservatorio: Roberto Rigo e Paolo Subacchi alle trombe, Alfredo Pedretti al corno, Giuseppe Zizzi al trombone e Giovanni Cicchelli alla tuba. L’ensemble ha proposto un viaggio tra epoche e stili diversi con musiche di Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi, Nino Rota, Maurice Ravel ed Ennio Morricone. Il suono degli ottoni ha saputo alternare brillantezza e profondità, guidando il pubblico in un percorso ricco di contrasti e suggestioni.
Il Festival terminerà venerdì 24 aprile con il concerto Last Words, mantenendo la formula che prevede la visita guidata alle ore 20:30 e il concerto alle 21:15 (ingresso 9 €). La serata vedrà protagonisti i docenti del Nicolini Iakov Zats alla viola e Antonio Tarallo al pianoforte, impegnati in un programma più intimo e riflessivo: la Sonata per viola e pianoforte in do maggiore di Nino Rota, Yizkor (In memoriam) di Ödön Pártos e la Sonata op. 147 di Dmitri Shostakovich.
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