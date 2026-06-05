Festa del Rugby, il gran finale: Rkomi apre le ultime tre serate
Stasera il concerto dell’artista milanese, domani il Teen’s Party e domenica l’Orzorock Festival per chiudere la 26ª edizione
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Il palco del campo “Cicci Guarnieri” durante una delle serate della Festa del Rugby dei Lyons - © Libertà/Gabriele Faravelli
Uno degli appuntamenti estivi più attesi della città si avvia ormai alla conclusione e lo farà con il classico “botto”, portando sul palco artisti di richiamo nazionale nella consueta cornice fatta di musica, convivialità e divertimento. Il campo “Cicci Guarnieri” di via Rigolli riaprirà questa sera per gli ultimi tre giorni della Festa del Rugby dei Lyons, giunta alla 26esima edizione, che quest’anno ha proposto sette serate all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento.
Il momento più atteso dell’intera manifestazione arriverà proprio questa sera con il concerto di Rkomi. L’artista, da anni in vetta alle classifiche radiofoniche e delle piattaforme streaming, ha scelto la Festa del Rugby come una delle prime del suo tour estivo. Si prevede una forte affluenza di pubblico non solo da Piacenza, richiamato da uno dei nomi più popolari della scena musicale italiana contemporanea. Per l’occasione l’ingresso al campo della festa sarà esclusivamente a pagamento, con biglietti disponibili in prevendita sulla piattaforma di Ticketone e presso la sede dei Lyons in via Rigolli.
Domani sera sarà invece la volta di “Teen’s Party”, uno spettacolo dedicato al pubblico under 25, che proporrà un viaggio musicale tra le sigle e le canzoni più amate di Disney Channel, riportando sul palco atmosfere e successi degli anni Duemila.
La chiusura, domenica, sarà affidata a un appuntamento che è ormai tradizione per il nostro territorio: la prima tappa dell’Orzorock Festival, rassegna piacentina nata nel 1996 e arrivata quest’anno alla trentesima edizione.
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