Festa della Donna: il Conservatorio celebra le compositrici con un concerto

Ci sono voci che attraversano il tempo e riescono ancora oggi a parlarci con forza e delicatezza. Sono le voci delle donne compositrici, protagoniste di un patrimonio musicale prezioso e troppo a lungo rimasto in ombra. A loro è dedicato “Voci di donne nei secoli”, l’evento proposto dal Dipartimento degli strumenti a tastiera del Conservatorio Nicolini in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Il concerto si terrà sabato 7 marzo alle ore 18 nel Salone dei Concerti e offrirà al pubblico un viaggio musicale che attraversa secoli di storia, mettendo al centro musiche scritte esclusivamente da autrici donne. Il programma valorizza in particolare gli strumenti a tastiera, con il pianoforte e il clavicembalo protagonisti, affiancati in alcuni brani dal violino e dal violoncello, in un dialogo timbrico che arricchisce l’ascolto.

Elemento distintivo della serata è il forte coinvolgimento della comunità studentesca: saranno infatti diciassette studenti e studentesse del Conservatorio a interpretare le opere in programma, per testimoniare l’importanza di questo repertorio anche nel percorso formativo delle nuove generazioni di musicisti.

Ad accompagnare la musica, presentazioni e letture guideranno il pubblico lungo questo percorso di riscoperta, intrecciando parole e suoni. “Voci di donne nei secoli” si propone così come un momento di celebrazione e consapevolezza, un omaggio alla creatività femminile capace di parlare al presente attraverso linguaggi ed epoche diverse.