Il Conservatorio porta il jazz dal vivo all'Irish Pub con Serena Ferrara

Prosegue con grande entusiasmo il progetto di jam session del Conservatorio Nicolini, che vede protagonisti gli studenti e i docenti del Dipartimento di Jazz in una serie di serate all’insegna dell’improvvisazione e della musica dal vivo. Lunedì 14 aprile alle ore 21, il palcoscenico del Dubliners Irish Pub in via San Siro ospiterà Serena Ferrara che guiderà gli studenti in una performance coinvolgente e aperta al dialogo musicale.

Serena Ferrara, docente al Conservatorio e ricercatrice vocale, è una delle voci più interessanti del panorama jazz italiano. Diplomata ai Civici Corsi di Jazz e al Conservatorio G. Verdi di Milano, ha completato un master in vocologia artistica con una tesi premiata. Un’occasione unica per vivere la magia del jazz in un’atmosfera informale e stimolante, dove l’esperienza e il talento si incontrano per dar vita a momenti musicali irripetibili. L’iniziativa rientra nelle attività di apertura del Conservatorio alla città, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica d’insieme e al linguaggio dell’improvvisazione jazzistica.