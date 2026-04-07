Il respiro che racconta: Elena Cecconi in concerto alla Ricci Oddi

Inaugura Venerdì 10 aprile il Festival Galleria in Musica, frutto della collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. La serata avrà inizio alle ore 20:30 con una visita alla collezione condotta dalla direttrice Lucia Pini, che anticipa temi e suggestioni dei brani musicali in programma, seguita dal concerto alle ore 21:15 (ingresso 9 € comprensivo di entrambe le attività). Protagonista sarà la flautista e docente Elena Cecconi, che presenta il recital per flauto solo “Il respiro che racconta”: un percorso musicale capace di attraversare epoche e linguaggi diversi, mettendo in luce tutte le sfumature espressive dello strumento.

Il programma unisce autori classici come Friedrich Kuhlau e Saverio Mercadante alle suggestioni impressioniste di Claude Debussy, accanto a pagine del Novecento e contemporanee firmate da Francis Poulenc, Astor Piazzolla e Jacques Ibert, fino a brani dedicati alla stessa interprete. A rendere ancora più unica la serata sarà l’intreccio tra musica e poesia. Elena Cecconi affiancherà infatti all’esecuzione musicale la lettura di testi poetici – editi e inediti – firmati da lei stessa, tra cui La Flûte, Sono qui e Tessuti preziosi. Un dialogo intimo tra suono e parola, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensoriale completa.