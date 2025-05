“Jazz Off-Campus”: il centro storico si trasforma in palcoscenico

Pomeriggio speciale a Piacenza per l’International Jazz Day, con il ritorno di “Jazz Off-Campus”, evento itinerante, andato in scena mercoledì 30 aprile, promosso dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con il Piacenza Jazz Club. Quattro le tappe tra le piazze del centro, animate da 35 giovani musicisti suddivisi in ensemble guidati dai docenti del Dipartimento di jazz del Conservatorio.

Un percorso sonoro che ha unito passione, studio e improvvisazione, coinvolgendo il pubblico tra angoli suggestivi e atmosfere sempre diverse. Dal dialogo musicale di “Invenzione a due voci” in Piazzetta San Francesco, ai ritmi mediterranei e sudamericani di “Quartiere Latino” in Piazzetta Grida.

In Piazza Duomo spazio al tributo ai giganti del jazz americano, mentre la chiusura al Dubliners Irish Pub è stata affidata ai grandi classici del “American Songbook”. «Un evento che unisce qualità musicale e spirito di condivisione — hanno dichiarato gli organizzatori — e che conferma Piacenza come punto di riferimento per il jazz in Italia».