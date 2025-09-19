Mozart e Salieri in dialogo: il Quintetto per clarinetto e archi domenica al Conservatorio

Un viaggio tra due mondi musicali, quello luminoso e inconfondibile di Wolfgang Amadeus Mozart e quello, meno noto, ma sorprendentemente raffinato, di Girolamo Giuseppe Bartolomeo Salieri. È questo il programma di "Mozart e Salieri nel Quintetto per clarinetto e archi", il concerto che il Conservatorio Nicolini propone domenica 21 settembre 2025, alle ore 11.00, per un nuovo appuntamento con i Concerti Aperitivo della Domenica nel Salone dei Concerti.

Protagonista della mattinata sarà il Quintetto per clarinetto e archi, con un ensemble di interpreti d’eccezione: il clarinetto di Pietro Tagliaferri, affiancato dai violini di Marco Rogliano e Antonio De Lorenzi, dalla viola di Iakov Zats e dal violoncello di Vittorio Lanzi.

Il programma prevede il celebre Quintetto in La maggiore K. 581 “Stadler” e l’Andante dal Divertimento in Re maggiore K. 136 di Mozart, pagine che esaltano la brillantezza e l’intensità lirica del clarinetto, per poi approdare all’Adagio con variazioni in Mi bemolle maggiore per clarinetto e archi di Salieri, un brano di rara esecuzione che unisce eleganza formale e lirismo intimo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. A termine sarà offerto un aperitivo-buffet da Home Gallery.