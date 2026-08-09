Musica strumento d’inclusione fondi a 28 istituti del Piacentino

La musica come strumento di inclusione. In Emilia-Romagna la Regione sostiene e promuove l’educazione musicale nelle scuole e negli enti di formazione professionale per qualificare l’offerta dei servizi e contrastare la povertà educativa.

Sono 22 i progetti finanziati con oltre 2,7 milioni di risorse europee Fse+ 2021-2027 (esattamente 2.714.560 euro): saranno realizzati da scuole di musica riconosciute e coinvolgeranno, dall’anno scolastico 2026/2027, 290 tra istituti scolastici o enti di formazione e oltre 8.800 studenti di tutto il territorio regionale in percorsi di 60 ore ciascuno. Tra gli istituti scolastici o enti di formazione del sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) 28 sono nella provincia di Piacenza.

Si tratta, in particolare, di percorsi di alfabetizzazione/educazione musicale per studenti e studentesse (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale), ad accesso libero e gratuito, con un’attenzione particolare a sostenere la partecipazione di allieve e allievi con bisogni specifici.