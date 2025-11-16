Omaggio a Ennio Morricone, serata di musica nella chiesa di Casaliggio

Nella chiesa di Casaliggio - accompagnati dalla tromba di Antonio Quero, dal violino di Lorenzo Quero, dalle tastiere di Corrado Pozzoli - il coro degli adulti e quello dei ragazzi, Free Spirit, hanno regalato al pubblico un concerto strepitoso. La serata ha reso omaggio a Ennio Morricone. Fra i brani eseguiti, alcune tra le più belle colonne sonore del maestro come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West, Ectasy of Gold, The Mission, Se tu fossi nei miei occhi e River. Il concerto, nato da un’idea di Elisa Ghezzi, è stato realizzat grazie ad Anspi di Casaliggio, Anspi di Gragnanino - Madonna del Pilastro e Pro Loco Gragnano Trebbiense.