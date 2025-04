"Pre Bach – Nord Europa": Andrea Toschi all’organo nella Basilica di Sant’Antonino

La rassegna Musica a Sant’Antonino, frutto della collaborazione tra il Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza e la Diocesi di Piacenza-Bobbio, termina con un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di musica antica e per la cittadinanza.

Domenica 27 aprile alle ore 16, nella Basilica di Sant’Antonino, si terrà il concerto dal titolo "Pre Bach – Nord Europa", un viaggio musicale attraverso il repertorio organistico che ha preceduto Johann Sebastian Bach, con opere di alcuni dei più significativi compositori dell’area nord-europea tra XVI e XVII secolo: Sweelinck, Scheidemann, Weckmann, Reincken, Muffat, Ritter, Bruhns e Boehm.

Protagonista del concerto sarà Andrea Toschi, organista e docente presso il Conservatorio Nicolini, interprete raffinato e profondo conoscitore del repertorio storico per organo. Il programma propone una panoramica delle scuole organistiche del Nord Europa, mettendo in luce la ricchezza stilistica e l'evoluzione del linguaggio musicale che influenzò profondamente la produzione bachiana.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti e si inserisce nel più ampio progetto culturale che valorizza il patrimonio artistico e musicale della città, promuovendo momenti di ascolto e riflessione all’interno di uno dei luoghi più simbolici del territorio.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo sonoro affascinante, in uno spazio carico di storia e spiritualità.