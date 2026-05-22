“Primo Palcoscenico” agli Amici della Lirica: quattro concerti per i talenti del Conservatorio

Torna «Primo Palcoscenico», la rassegna musicale promossa dagli Amici della Lirica in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Dopo il successo della prima edizione, il progetto rinnova il suo obiettivo: offrire ai giovani allievi delle classi di canto un’occasione concreta per confrontarsi con il pubblico e vivere l’esperienza del palcoscenico in un contesto di prestigio.

Saranno quattro gli appuntamenti a ingresso libero ospitati nella storica sede degli Amici della Lirica, in via Mazzini 81 a Piacenza, dove gli studenti del Conservatorio porteranno in scena un repertorio che attraversa i grandi autori dell’opera e della musica vocale. La rassegna prenderà il via domenica 31 maggio alle 17.30 con il concerto degli allievi della classe della professoressa Carla Di Censo, impegnati nell’interpretazione di arie di Mozart, Donizetti, Rossini e Rota.

Secondo appuntamento domenica 7 giugno alle 17.30 con la classe di Anna Maria Chiuri e un programma dedicato alle musiche di Mozart, Verdi, Mascagni, Delibes, Tosti e De Crescenzo.

Domenica 14 giugno alle 17.30 sarà invece la volta della classe di Ilaria Geroldi, che proporrà pagine di Mozart, Rossini, Donizetti e Verdi.

A chiudere la rassegna, domenica 21 giugno, saranno le classi di Guido Lo Consolo e Francesco Marsiglia con un concerto che spazierà tra Pergolesi, Mozart, Bernstein, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini e Quing. La seconda edizione di «Primo Palcoscenico» è stata presentata giovedì pomeriggio al Conservatorio Nicolini alla presenza del presidente del Conservatorio Massimo Trespidi, del direttore Roberto Solci, della capo dipartimento di canto Ilaria Geroldi e della presidente degli Amici della Lirica Giuliana Biagiotti.

«Il Conservatorio deve essere sempre più aperto alla città e alle sue realtà culturali – ha evidenziato Massimo Trespidi –. ‘Primo Palcoscenico’ dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni possa creare occasioni di valore per i giovani musicisti e per il pubblico».

«Questa rassegna rappresenta un ponte concreto tra formazione e professione – ha sottolineato Roberto Solci –. Per i nostri studenti è un’opportunità preziosa per mettersi alla prova davanti al pubblico e crescere artisticamente attraverso un’esperienza autentica di palcoscenico».

«Per gli allievi il confronto con il pubblico è parte integrante del percorso di studio – ha spiegato Ilaria Geroldi –. Ogni concerto è un momento di maturazione artistica e personale che permette agli studenti di acquisire consapevolezza e sicurezza».

Soddisfazione anche da parte della presidente degli Amici della Lirica Giuliana Biagiotti: «Sostenere i giovani talenti è da sempre una delle missioni della nostra associazione. Siamo felici di rinnovare questa collaborazione con il Conservatorio Nicolini e di offrire ai ragazzi uno spazio dove esprimere il loro talento e la loro passione».