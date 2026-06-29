Prosegue il Nicolini Piano Festival: giovani talenti protagonisti al Conservatorio

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, il Nicolini Piano Festival – Giovani in Primo Piano entra nella sua fase conclusiva. La rassegna del Conservatorio Nicolini, dedicata ai giovani pianisti dell'istituto, ha già regalato al pubblico due serate di grande musica nel Salone dei Concerti e si prepara ora agli ultimi due concerti in programma.

Il festival, che coinvolge ventitré studenti delle classi dei docenti Marco Alpi, Patrizia Bernelich, Chiara Cipelli, Paola del Giudice, Maria Grazia Petrali, Antonio Tarallo e Antonella Vignali, rappresenta un'importante occasione di crescita artistica e di confronto per i giovani interpreti, chiamati ad affrontare un repertorio che attraversa epoche, stili e grandi tradizioni pianistiche europee.

Ad aprire la rassegna è stato il concerto Alla Scuola di Vienna: la perfezione della forma, dedicato al classicismo di Haydn, Mozart, Beethoven e Galuppi. Protagonisti della serata sono stati Duan Zhe, Nicole Gavetta, Leonardo Soressi, Lu Kangqi, Qui Xinhao e Claudia Rosso, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra equilibrio formale, eleganza e rigore espressivo.

Il secondo appuntamento, Dalla Polonia alla Russia: amore e guerra, ha proposto invece le musiche di Chopin, Prokofiev e Kabalevsky. Sul palco si sono esibiti Emanuele del Re, Sara Brunelli, Lorenzo Santaniello, Matteo Grecchi, Duan Zhe e Andrea Serena, offrendo interpretazioni intense e ricche di sfumature, tra lirismo romantico e impeto drammatico.

La rassegna proseguirà ora con gli ultimi due appuntamenti, entrambi con inizio alle 21. Mercoledì 1 luglio sarà la volta di Quando Parigi era il centro d'Europa, un viaggio nella vivace scena musicale della capitale francese tra Otto e Novecento, con musiche di Debussy, Ravel, Tansman, Scriabin e Tcherepnin.

Il festival si concluderà venerdì 3 luglio con Romanticismo tedesco: i grandi virtuosi, omaggio alle opere di Mendelssohn, Schumann e Liszt, protagonisti assoluti della grande letteratura pianistica romantica.