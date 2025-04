"Rinascimusica" torna dal 13 aprile, terza edizione tra auditorium della Fondazione e Palazzo Farnese

Presentata in municipio la terza edizione di Rinascimusica Festival, rassegna concertistica promossa dall'omonima associazione in collaborazione con il Comune e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza e Confindustria Piacenza.

Il cartellone di quest’anno si compone di quattro appuntamenti ad ingresso gratuito: tre concerti ospitati nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano e uno a Palazzo Farnese. Si comincia il 13 aprile alle ore 21 in Fondazione con un concerto per contrabbassi di elevato spessore. In scena il primo contrabbasso del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Ettorre, e altri quattro musicisti di grande calibro (Michinori Bunya, Piermario Murelli, Vieri Giovenzana e Claudio Schiavi), che si esibiranno in diverse formazioni, dal duo al quintetto.

Un'occasione unica per ascoltare arrangiamenti originali che mettono in connessione mondi sonori lontani, dal Giappone all’Europa, tra Oriente e Occidente. «Rinascimusica è un festival che ha saputo radicarsi e crescere con coerenza, dimostrando solidità e capacità progettuale – ha commentato l’assessore alla Cultura, Christian Fiazza – siamo felici di esserne partner anche quest’anno, in particolare nella serata del 10 maggio al Farnese».