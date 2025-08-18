Monday, August 18

Santa Maria del Monte in ascolto, con i violoncelli si invoca la pace

Sul palco Giulia Lanati e Amedeo Chicchese: si sono esibiti gratuitamente

Mariangela Milani
August 18, 2025|4 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Giulia Lanati, già primo violoncello dell’Orchestra Cherubini e Amedeo Chicchese, già primo violoncello dell’Orchestra Regio di Torino e Santa Cecilia di Roma, hanno regalato al pubblico di Santa Maria del Monte di Nibbiano  un concerto per la pace. Organizzato da Idea Comune di Ziano l'evento ha riunito decine di persone che hanno risposto all’invito a  partecipare all'evento musicale in un’oasi di pace quale è il santuario che domina la Valtidone I due musicisti si sono cimentati in un repertorio di Mozart, Barrieére, Danzi. "Lo hanno fatto in via del tutto gratuita" spiegano i referenti di Idea Comune.

