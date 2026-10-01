Tra luce e inquietudine: Schubert e Schumann in concerto al Conservatorio

Domenica 4 ottobre, alle ore 11, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospita un nuovo appuntamento dei Concerti della Domenica, dedicato a due capolavori della musica da camera dell’Ottocento: il Trio n. 1 in re minore op. 63 di Robert Schumann e il Trio n. 1 in si bemolle maggiore op. 99 di Franz Schubert.

A interpretarli sarà un affiatato ensemble formato da Rita Mascagna al violino, Marco Decimo al violoncello e Giuseppe Merli al pianoforte, protagonisti di un programma che mette in dialogo due tra le voci più alte e personali del Romanticismo musicale.

Il titolo scelto per l’appuntamento, “Celestiali lunghezze e inquieti orizzonti”, richiama due dimensioni profondamente presenti nella poetica dei compositori: da un lato l’ampiezza del respiro musicale, la capacità di dilatare il tempo e trasformare il suono in contemplazione; dall’altro l’inquietudine, la tensione emotiva e la ricerca di un’espressione sempre più intimamente legata alla sensibilità individuale.

L’ingresso è libero.