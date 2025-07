MusicMediale: quattro eventi tra filosofia, suono e impegno sociale. I prossimi appuntamenti

Il Festival MusicMediale 2025, promosso dal Conservatorio Nicolini, si sta affermando come uno degli appuntamenti culturali più stimolanti dell’anno, grazie a un programma che intreccia musica, pensiero, tecnologia e tematiche sociali. Tra gli eventi già proposti, quattro si sono distinti per originalità e profondità, esplorando la musica come spazio critico, esistenziale e politico.

Il 26 giugno, è stato organizzato l’incontro “Ambiguità mahleriane: dalla gioia come maschera del dolore alla morte come maschera della vita” con il filosofo Carlo Serra. Nelle sue lezioni presso l’Auditorium del Conservatorio, Serra ha analizzato il pensiero musicale di Mahler come territorio di tensione tra apparenza e verità, interiorità e destino. L’analisi delle sinfonie ha offerto spunti profondi su come la musica possa svelare l’ambivalenza tragica dell’esistenza umana.

Tra il 26 e il 27 giugno, la Sala Ambisonic di XNL ha ospitato “textural\_”, installazione sonora di Riccardo Filianoti e Michele Violi. L’opera, una composizione elettroacustica resa immersiva dalla tecnologia Ambisonic, ha avvolto gli spettatori in un paesaggio sonoro tridimensionale. Basata su basse frequenze, texture ambientali e ritmi Hi-Hats, ha proposto un ascolto meditativo e minimalista, che indaga le potenzialità spaziali del suono.

Dal 29 giugno al 3 luglio, due installazioni audio-visive arricchiscono il festival con linguaggi contemporanei. La prima, “E tu?” di Ali Hosseini (Spazio ‘694), unisce voci artificiali, testi filosofici e immagini cinetiche, ispirandosi a Marcel Duchamp. L’opera riflette sui confini tra umano e artificiale, autenticità e autorialità nell’era digitale, stimolando interrogativi sull’arte contemporanea.

La seconda, “Voci silenziate” di Alice Brunelli (chiesa di Sant’Ilario), affronta la violenza sulle donne e il femminicidio. Con suoni e immagini, l’installazione dà voce alle vittime e denuncia l’assuefazione sociale a questa tragedia, trasformando lo spazio sacro in un luogo di memoria e consapevolezza.

Ora MusicMediale prosegue il 4 e 5 luglio a XNL Musica con la masterclass di Artemi Maria Gioti su intelligenza artificiale e musica (ore 10-13, 15-18); il 5 luglio alle 21 nel Salone del Conservatorio con il concerto Bias di Gioti (Al e strumenti acustici); si chiude il 6 luglio alle 21.45 nel Chiostro del Conservatorio con un gran finale di videomapping e musica elettronica.