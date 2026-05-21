«No Dior, no Dietrich». Anderson accende i riflettori di Hollywood

La Cruise 2027 di Dior consolida la direzione creativa di Jonathan Anderson con una sfilata costruita come un gigantesco set hollywoodiano. Al Los Angeles County Museum of Art la maison porta in scena cinema classico, surrealismo e cultura pop americana, intrecciando il mondo di Monsieur Dior con quello della vecchia Hollywood. Il riferimento iniziale è la celebre frase di Marlene Dietrich «No Dior, no Dietrich» pronunciata durante le trattative per “Paura in palcoscenico” (“Stage Fright”) di Alfred Hitchcock (1950).

Jonathan Anderson riparte da quel legame storico tra Dior e il cinema, ricordando come Christian Dior avesse lavorato ai costumi cinematografici ancora prima della nascita della maison. Da qui nasce una collezione immersa nel mito hollywoodiano: Cadillac vintage, luci da boulevard californiano, sceneggiature distribuite agli ospiti al posto delle classiche note stampa e silhouette da diva anni Cinquanta. La parte visiva della sfilata è fortissima. I primi look, attraversati da rose tridimensionali e plissé leggerissimi, introducono immediatamente un’atmosfera sospesa e quasi irreale. I papaveri californiani diventano il motivo ricorrente della collezione, mentre gli abiti couture alternano leggerezza e costruzione teatrale. Gli accessori di Philip Treacy - copricapi piumati con scritte come “Star” e “Dior” - accentuano ulteriormente l’estetica cinematografica dello show.

Tecnicamente Anderson lavora sull’idea di lusso vissuto e materico. Le Bar Jacket vengono sfrangiate e alleggerite, il denim strappato è ricamato con sottilissime catene argentate che imitano i fili del cotone, le superfici sembrano consumate e imperfette. Questa estetica richiama inevitabilmente il lavoro di Matthieu Blazy da Chanel. Molti look condividono quella stessa idea di lusso tattile e apparentemente spontaneo: pelle morbida, layering casuale, materiali quotidiani trasformati in oggetti couture. Il paragone è inevitabile e in alcuni momenti la collezione sembra inserirsi pienamente in quel linguaggio già reso centrale da Blazy nelle ultime sfilate.

Anderson però aggiunge una dimensione più teatrale e narrativa, caricando ogni look di riferimenti cinematografici, artistici e culturali. A tratti la componente visiva prende il sopravvento sulla moda stessa.

Alcuni outfit, infatti, funzionano perfettamente come immagine editoriale o costume cinematografico, meno come reale evoluzione del guardaroba Dior. Anche l’insistenza sul mondo hollywoodiano (dalle collaborazioni con Ed Ruscha alle Saddle Bag ispirate alle automobili vintage americane) rende la collezione molto spettacolare, ma talvolta dispersiva. Resta comunque un lavoro estremamente forte dal punto di vista dell’identità visiva, e con il suo debutto Cruise per Dior Anderson introduce un immaginario riconoscibile, più eccentrico, stratificato e culturale rispetto al passato della maison.