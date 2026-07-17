Non solo nuoto

Dall’AquaFit alla semplice camminata in acqua, allenarsi immersi può aiutare a contrastare gambe pesanti, gonfiore e sedentarietà estiva, con un impatto ridotto su articolazioni e colonna vertebrale.

Quando si pensa all’attività fisica in acqua, la prima immagine che viene in mente è spesso quella del nuoto, ottimo lavoro cardio. Eppure esistono molte altre forme di allenamento acquatico che negli ultimi anni stanno conquistando sempre più persone, soprattutto donne over 40 alla ricerca di un’attività efficace ma sostenibile.

Camminare in acqua, partecipare a una lezione di AquaFit o eseguire semplici esercizi in piscina può rappresentare un valido aiuto per contrastare alcuni dei disturbi più comuni della stagione estiva: gambe pesanti, gonfiore, ritenzione idrica e difficoltà a mantenere una regolare attività fisica quando le temperature salgono.

Perché l’acqua è un ambiente speciale

L’acqua modifica completamente il modo in cui il corpo si muove.

Grazie alla spinta idrostatica, il peso corporeo percepito diminuisce e le articolazioni subiscono meno carico rispetto all’allenamento a terra.

Allo stesso tempo, ogni movimento incontra una resistenza naturale che obbliga i muscoli a lavorare in modo costante.

Il risultato è un’attività che combina allenamento cardiovascolare, tonificazione e mobilità articolare con una percezione dello sforzo spesso più piacevole rispetto agli allenamenti tradizionali.

Un aiuto per gambe pesanti e microcircolo

Uno dei benefici più apprezzati riguarda la circolazione.

La pressione esercitata dall’acqua sugli arti inferiori agisce come una sorta di compressione naturale che favorisce il ritorno venoso e il drenaggio dei liquidi.

Per questo motivo molte persone riferiscono una sensazione di gambe più leggere già al termine della seduta.

Naturalmente l’attività in acqua non sostituisce eventuali trattamenti e terapie prescritte dal medico, ma può rappresentare un valido supporto all’interno di uno stile di vita attivo.

Camminata in acqua o AquaFit?

La camminata in acqua rappresenta un ottimo punto di partenza. È semplice, accessibile e adatta anche a chi è poco allenato.

Le lezioni strutturate di AquaFit aggiungono però ulteriori elementi:

Questo permette di ottenere uno stimolo più completo pur mantenendo il comfort dell’ambiente acquatico. Si tratta, in entrambi i casi, di allenamenti cardiovascolari.

Quante calorie si consumano?

Il consumo energetico varia in base all’intensità dell’attività, alla profondità dell’acqua e alla durata della seduta.

In generale, una lezione dinamica di fitness acquatico può raggiungere un dispendio energetico paragonabile a molte attività aerobiche praticate a terra, con il vantaggio di un minore impatto articolare.



Le lezioni strutturate di AquaFit aggiungono però ulteriori elementi:

variazioni di intensità;

esercizi cardiovascolari;

lavoro di forza;

coordinazione;

coinvolgimento di tutto il corpo.

Per chi è indicato



L’allenamento in acqua può essere particolarmente interessante per:

donne over 40 e over 50;

persone con qualche chilo in più;

chi soffre di gambe pesanti;

chi riprende ad allenarsi dopo una pausa;

chi cerca un’attività estiva sostenibile anche nelle giornate più calde.

Quando il caldo rende più difficile allenarsi all’aperto o in palestra, l’acqua offre una soluzione efficace e piacevole. Non solo nuoto, quindi, ma un vero e proprio ambiente di allenamento che può aiutare a mantenere attivo il corpo, favorire il benessere delle gambe e trasformare il movimento in un’abitudine più facile da mantenere anche durante l’estate.

BOX PRATICO

5 benefici di 30 minuti di attività in acqua

✓ Gambe più leggere

✓ Minor impatto sulle articolazioni

✓ Attivazione cardiovascolare dolce

✓ Coinvolgimento di tutto il corpo

✓ Maggiore tollerabilità del caldo