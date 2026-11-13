Oggi finisce il mondo, ma era solo lo scherzo di uno scienziato diventato caso social

È probabile che nei mesi scorsi siate incappati, sui vari social, in una notizia allarmante: negli anni Sessanta il fisico austriaco Heinz von Foerster avrebbe predetto la fine del mondo per il 13 novembre 2026 – sì, esatto, la data di oggi. In effetti l’articolo scientifico – scritto a sei mani con altri due ricercatori, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot, e pubblicato sulla celebre rivista accademica “Science” il 4 novembre 1960 – sembra non lasciare adito a dubbi: la ricerca definisce il 13 novembre 2026, senza mezzi termini, il “Giorno del Giudizio” (“Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”).

Eppure, nonostante il titolo apocalittico, l’articolo è tutt’altro che una profezia di estinzione: si tratta piuttosto di una delle prime ricerche scientifiche a ipotizzare per la popolazione umana una crescita iperbolica, più rapida di quella esponenziale. Lo studio provava infatti a determinare il momento in cui la crescita della popolazione mondiale avrebbe raggiunto un limite insostenibile, portando all’autodistruzione della specie; e, secondo un complesso calcolo matematico, il gruppo di studiosi aveva identificato quel momento proprio nel 13 novembre 2026. Ma in che modo von Foerster e colleghi erano riusciti a individuare il giorno esatto con tanta precisione?

Raccogliendo le stime sulla popolazione umana dall’antichità fino al 1958, i tre ricercatori si erano accorti che i dati mostravano una crescita sempre più vertiginosa, con una curva destinata a impennarsi ben oltre il ritmo esponenziale. Ciò che colpisce, infatti, è che all’aumento del numero di abitanti corrispondeva anche un aumento del ritmo con cui la popolazione si espandeva. Detto altrimenti: più persone vivevano sulla Terra, più rapidamente cresceva la popolazione stessa.