Ottobre è il mese rosa della prevenzione del tumore al seno

Da più di 30 anni, di cui undici a supporto di Fondazione AIRC, la Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies, ideata da Evelyn H. Lauder, si impegna nel sostenere la lotta contro il tumore al seno. Gli sforzi e la dedizione di medici e dei ricercatori hanno portato a grandi progressi e incoraggianti risultati: dalla fine degli anni Ottanta, grazie alla diagnosi precoce e al miglioramento delle terapie, i tassi di mortalità causata dal tumore al seno sono costantemente diminuiti. Grazie alla ricerca, dal 1992 a oggi, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi in Italia è cresciuta dal 78 all’88%, un progresso che si traduce in migliaia di vite salvate. Per questo è fondamentale continuare a sostenerla ed enfatizzare il ruolo cruciale della prevenzione. Questo è l’impegno di The Estée Lauder Companies, espresso attraverso l’hashtag #TimeToEndBreastCancer, veicolato con la Breast Cancer Campaign 2025, la cui madrina è Giulia De Lellis. In oltre 30 anni, durante la Breast Cancer Campaign, The Estée Lauder Companies ha distribuito più di duecento milioni di Nastri Rosa e stati raccolti oltre 144 milioni di dollari, interamente investiti nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza medica, sostenendo più di sessanta organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno. Con la campagna di questo ottobre The Estée Lauder Companies Italia, contribuisce all’attività della Fondazione AIRC devolvendo la cifra di novantamila euro per il finanziamento di progetti di ricerca sul tumore al seno.

LA BREAST CANCER AWARENESS COLLECTION DI ARENA PER KEEP A BREAST FOUNDATION

In onore del mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, arena presenta l’edizione 2025 della sua Breast Cancer Awareness Collection. Questa iniziativa mira a sottolineare l’importanza della diagnosi precoce e a sostenere le persone colpite dal tumore al seno. Il 50% dei profitti totali derivanti dalle vendite dei prodotti della collezione sarà devoluto a Keep A Breast Foundation in Europa, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata a ridurre il rischio di tumore al seno e il suo impatto globale attraverso arte, educazione, prevenzione e azione. «Per il quinto anno consecutivo, arena e Keep A Breast uniscono le forze per lanciare l’edizione 2025 della nostra collezione per la sensibilizzazione sul tumore al seno», afferma Maritxu Darrigrand, Presidente dell’associazione Keep A Breast Europe. «Siamo davvero felici di questa continua collaborazione, che aiuta a diffondere il nostro messaggio nel mondo dello sport e a connettersi con migliaia di giovani. Crediamo fermamente che la diagnosi precoce sia la chiave per la prevenzione. La nostra app gratuita offre una guida passo dopo passo per l’auto-esame, già adottata da oltre cinquantamila utenti che ne apprezzano la semplicità e l’accessibilità. Siamo anche profondamente grati per il supporto dei migliori atleti di arena: unire le forze in questo modo ha davvero il potere di salvare vite».

LOVABLE X FOLLOW THE PINK

Lovable aderisce alla sesta edizione di “Follow the Pink”, l’iniziativa della Fondazione IEO-Monzino Ets a sostegno della ricerca sui tumori femminili. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, attiva tutto l’anno con un focus particolare in occasione dell’Ottobre Rosa, sensibilizza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, sostenendone la ricerca. Ogni anno, infatti, il tumore al seno continua a rappresentare la neoplasia più diagnosticata in Italia, con più di cinquantamila nuovi casi, seguita da carcinoma dell’endometrio e tumore dell’ovaio. Proprio uno studio innovativo sul carcinoma dell’endometrio è stato selezionato quest’anno per ricevere un finanziamento attraverso Follow the Pink della Fondazione IEO-Monzino Ets. Lovable contribuisce a finanziare lo studio con la sua capsule collection nei colori rosa orchidea e lilla, che, per tutto il mese di ottobre, sarà disponibile nei punti vendita Lovable del territorio nazionale e su lovable.it con il tag speciale Follow the Pink. Fino al 31 ottobre, per ogni articolo dei modelli contrassegnati di intimo, maglieria e pigiameria venduto verranno devoluti due euro alla Fondazione IEO-Monzino Ets.

LEPO AL FIANCO DI ESA

Anche quest’anno, Lepo rinnova il proprio impegno trasformando ogni gesto di bellezza in un aiuto concreto nella prevenzione del tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre, per ogni prodotto acquistato sul sito lepo.it, un euro sarà devoluto all’associazione di volontariato ESA – Educazione alla Salute Attiva. Un contributo che si traduce in sensibilizzazione, prevenzione, assistenza e apparecchiature ospedaliere all’avanguardia attraverso il progetto “Bella anche in Ospedale” che aiuta le donne in cura nei reparti oncologici a sentirsi bene con la propria immagine anche durante il percorso di guarigione.