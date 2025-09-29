Profumo d'autunno, tra rosa, arancia e mandarino

La rosa e gli agrumi, su tutti l’arancia amara e il mandarino, sono protagonisti delle migliori fragranze di stagione. Continua il successo dei legni esotici affumicati, ma si fanno largo ed emergono anche piacevoli e inedite note di rabarbaro, zenzero e mango. Vi presentiamo otto interessanti novità.

Absolus Allegoria Florabloom, Guerlain Above Us, Steorra, Aesop Lazulio Les Essences De Diptyque, Diptyque I Want Choo With Love, Jimmy Choo Uva Dulcis, Laura Biagiotti Replica Never-Ending Summer, Maison Margiela