Profumo d'autunno, tra rosa, arancia e mandarino
Continua il successo dei legni esotici affumicati
Francesca Pelucchi
|1 ora fa
Morning Can Wait, Max&Co
La rosa e gli agrumi, su tutti l’arancia amara e il mandarino, sono protagonisti delle migliori fragranze di stagione. Continua il successo dei legni esotici affumicati, ma si fanno largo ed emergono anche piacevoli e inedite note di rabarbaro, zenzero e mango. Vi presentiamo otto interessanti novità.
Absolus Allegoria Florabloom, Guerlain
Above Us, Steorra, Aesop
Lazulio Les Essences De Diptyque, Diptyque
I Want Choo With Love, Jimmy Choo
Uva Dulcis, Laura Biagiotti
Replica Never-Ending Summer, Maison Margiela