Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Profumo d'autunno, tra rosa, arancia e mandarino

Continua il successo dei legni esotici affumicati

Francesca Pelucchi
|1 ora fa
Morning Can Wait, Max&Co
Morning Can Wait, Max&Co
1 MIN DI LETTURA
La rosa e gli agrumi, su tutti l’arancia amara e il mandarino, sono protagonisti delle migliori fragranze di stagione. Continua il successo dei legni esotici affumicati, ma si fanno largo ed emergono anche piacevoli e inedite note di rabarbaro, zenzero e mango. Vi presentiamo otto interessanti novità. 
Absolus Allegoria Florabloom, Guerlain
Absolus Allegoria Florabloom, Guerlain
Above Us, Steorra, Aesop
Above Us, Steorra, Aesop
Lazulio Les Essences De Diptyque, Diptyque
Lazulio Les Essences De Diptyque, Diptyque
I Want Choo With Love, Jimmy Choo
I Want Choo With Love, Jimmy Choo
Uva Dulcis, Laura Biagiotti
Uva Dulcis, Laura Biagiotti
Replica Never-Ending Summer, Maison Margiela
Replica Never-Ending Summer, Maison Margiela
Absolus Allegoria Florabloom, Guerlain
Above Us, Steorra, Aesop
Lazulio Les Essences De Diptyque, Diptyque
I Want Choo With Love, Jimmy Choo
Uva Dulcis, Laura Biagiotti
Replica Never-Ending Summer, Maison Margiela

Gli articoli più letti della settimana